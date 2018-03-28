Son aylarda soy ağacı ve miras sorgulama gibi çeşitli kullanışlı hizmetlerle vatandaşın ilgi oranını arttıran E-Devlet platformu Türkiye.gov.tr büyüyor. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım sürecin nasıl işleyeceğini anlattı.

Geçtiğimiz aylarda soy ağacı ve miras sorgulama hizmetleriyle online resmi işlemler konusunda çığır açan E-Devlet, yeni hizmetlerle geniş çapta bir devlet-vatandaş kanalı olmaya devam edecek.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı kapsamında, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuşan Başbakan, yatırımların arttırılmasına yönelik yeni adımları açıkladıktan sonra E-Devlet platformunun nasıl büyüyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, “Bu bir devrim. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor.” sözüyle yıl sonuna kadar süre tanıdı.

Vatandaşın E-Devlet kullanma oranı %57’ye çıktı:

E-Devletin avantajlarına değinen Yıldırım konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şimdi mümkün mertebe bilişimi geliştirerek, vatandaşla yüz yüze gelmeden işlem yapmanın bu süreçte zamanını azaltıyoruz. İkincil düzenlemelerde hızla devreye giriyor ve uygulama hemen başlıyor. İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Eskiden 1 ayda kurulan şirket şimdi 1 saate düştü. Daha da kısalabilir bu. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira vereceksiniz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim! E-devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı.

Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz. Gerekli dokümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz.”

Yıldırım, açıklamalarında vatandaşların baz istasyonlarına yönelik şikayetlerine de değindi:

“Türkiye offline değil online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirketleri var. Gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyorlar. Bu altyapı ile ilgili zorluklar yaşanıyordu bu reform çerçevesinde bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Baz istasyonu kuruluyor, vatandaş ‘buraya kuramazsın’ bir sürü bahane! Biz interneti kabul edeceksek bu istasyonları da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz lazım. Bizim standartlarımız bu konuda Avrupanın müsaade ettiği oranların 4'te biri kadar. Dört kat daha büyük yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar daha hızlı olacak. Küçük yerleşim yerlerine kadar tüm vatandaşlarımızın geniş ve hızlı internet alabilmesine imkan getiriyoruz.”

E-Devlet platformu, ilerleyen süreçte şirket açmak dahil her türlü işlemin yapılabileceği bir hale gelecek.