BTK, E-Devlet üzerinden elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin üzerinizden haksız fatura alıp almadığını sorgulayabileceğiniz bir sistem üzerinde çalışıyor.

E-Devlet, son günlerde en çok ziyaret ettiğimiz sitelerden birisi oldu. Tüm resmi işlerimizi yapabilip, pek çok bilgi öğrenmemizi sağlayan E-Devlet, soyağacı ile başlayan kullanıcı artışını, yeni özelliklerle yükseltiyor. E-Devlet şimdi de, Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin sunduğu haksız faturaları öğrenmek için yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. BTK tarafından yapılan düzenlemeye göre, cep telefonu faturalarında alacak iadesi belirlenen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden ne kadar ödeme alacaklarını görebilecekler.

Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi operatörler dahil pek çok işletme için geçerli olacak bu hizmetle vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek alacaklarını tahsil edebilecekler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek bu yeni hizmet, elektronik haberleşme sektöründeki abonelerin hakları açısından çok güzel bir sistem olacak. Bu sistemle birlikte abonelerin kalan iade tutarları; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına aktarılacak.

Engelliler Bilgilendirilecek

İşletmeciler tarafından engelli tarife hizmetlerinden yararlanan aboneler, bu abonelerin engeline göre bilgilendirilecek. Bunun için işitsel veya görsel yöntemler kullanılacak.

30 Günde İade

Kurul kararı uyarınca üzerinizden haksız kazanç elde edildiği anlaşıldığında 30 günde iade olacak. Eğer IBAN bilgilerini verirseniz, fiili olarak 15 gün sonra ödeme tamamlanacak.

2 yıl boyunca kişi iadeyi almadığı takdirde, söz konusu para evrensel hizmet gelirleri olarak genel bütçeye kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimine yatırılacak. BTK’nın gözetiminde olacak geri ödeme sistemi, 30 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek.