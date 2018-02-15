E-Devlet'in Soy Ağacı uygulamasını yeniden hizmete açmasının ardından atasının ismini öğrenenler, Twitter ve Ekşi Sözlük'e akın ettiler.

Geçen hafta yaşanan büyük sıkıntıların ardından Alt-Üst soy bilgisi özelliği, E-Devlet üzerinden tekrar aktif edildi. Bu sefer daha farklı bir yol izleyerek sıraya koyma sistemiyle çalışan E-Devlet, bu şekilde saat başı 200.000 kişiye soy ağaçlarını ulaştırmayı başardı. Şu anda biraz yavaş olsa da etkin bir şekilde hizmet vermeye devam eden Alt-Üst soy bilgisi özelliği, atalarımızın bizden çok daha farklı isimlere sahip olduğunu öğrenmemize sebep oldu.

Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem olan soy ağacı bilgileri, insanların büyük büyük büyük dede ve ninelerinin ne kadar garip isimlere sahip olduğunu gönderdiği paylaşımlarla dolup taşıyor. Bugün sizlere, Ekşi Sözlük ve Twitter’da dolaşan en komik isimleri sunacağız. Buradaki isimlere elbette gülüyoruz, ancak bundan 200 yıl sonra da muhtemelen torunlarımız (ve onların torunları) da bizim isimlerimize güleceklerdir.