E-Devlet, alt-üst soyağacının fazlasıyla ilgi çekmesinin ardından tek tıkla miras bilgisi sorgulama hizmetini de sundu.

E-Devlet, son günlerde başarılı hizmetlerle kullanıcı sayısını artırmaya başladı. Eskiden daha çok sigorta gününe bakmak için kullanılan E-Devlet, yaklaşık 2 hafta önce alt-üst soy ağacı bilgisi öğrenme özelliğini aktif etmiş ve bu sebeple sistemleri durma noktasına gelmişti. Bu olayın ardından bir süre soyağacı sorgulamayı kapatan E-devlet, daha sonrasında aynı hizmeti kontrollü bir şekilde vermeye başlamıştı.

Bu hizmet daha yeni yeni hazmedilmeye başladı ki, E-devlet’ten çok yararlı olacak yeni bir hizmet daha geldi. Yeni hizmetle birlikte tek bir tıkla miras sorgulayabileceksiniz. Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan “Veraset İlami Sorgulama” sistemi ile büyük büyük dedenizden size ait bir köşkün kalıp kalmadığını öğrenmenizi sağlayacak bu yeni hizmet, en az soyağacı kadar ilgi görecek gibi duruyor.

Soyağacında yaptığı hataları tekrar etmek istemeyen E-Devlet, mirasçılık belgesi için hazırlıklarını yapmış gibi gözüküyor. Şu anda E-Devlet’te aktif olan yeni hizmet için yapılan açıklama şu şekilde:

Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”

Veraset İlami Sorgulama’yı Nasıl Kullanırım?

E-Devlet hesabınıza girdiğinizde, arama kutucuğuna Veraset İlami Sorgulama yazdığınızda, karşınıza bir hizmet çıkıyor. Bu hizmete tıkladığınızda, “Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası” kısmı yer alıyor. Buraya kendi T.C. Kimlik numaranızı girmek yerine, size miras bırakan kişinin T.C. Kimlik numarasını girmeniz gerekiyor. Bu kişi, babanız, anneniz veya diğer akrabalarınız olabilir.