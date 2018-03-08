E-Devlet, tüm ilgileri üzerine topladığı bugünlerde Rekabet Kurumu Başvuru Hizmeti’ni de aktif etti.

Önce soyağacı, sonrasında ise miras sorgulaması derken son dönemde E-Devlet’ten pek çok hizmet görmeye başladık. İki uygulamaya da büyük ilgi gösteren insanlar, şimdi de Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’na girebilecekler. E-Devlet, hazır ilgiler üzerindeyken Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’nı da hizmete açtı.

Miras sorgulamanın aksine sistemde aksaklıkların yaşandığı Rekabet Kurumu’na şu anda girmeyi başaramadık ancak bunun sorumlusu E-Devlet değil. E-Devlet’e giriyor olmamıza rağmen, bir dış bağlantı olarak Rekabet Kurumu’nın sitesine gittiğimizde “E-Devlet Sistem Hatası. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz” şeklinde bir ibare çıkıyor.

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sayfasından yaptığı duyuruda, “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında teşebbüsler ve/veya vatandaşların Kurum’a yapacağı başvurular için kullanılacak hizmetler; Birleşme Devralma Başvurularının Alınması, Menfi tespit / Muafiyet Başvurularının Alınması, Birleşme Devralma Başvurularına 3. Taraflarca İtiraz veya Bilgi Verme Başvurularının Alınması, Soruşturmalarda Tarafların Yazılı Savunmaları İçin Ek Süre Taleplerinin Alınması, Rekabet Kurumuna Yapılan Dosyaya Giriş Başvurularının Alınması, Rekabet Kurumu Nezdinde Sözlü Savunma Toplantısına Katılım Taleplerinin Alınması, Pişmanlık Başvurularının Kabulü, Soruşturmalarda Taraflarca 1., 2. ve 3. Yazılı Savunmaların Gönderilmesi, Her Türlü Dosyada veya Çalışmada Taraflardan veya 3. Taraflardan Bilgi İsteme Cevaplarının Alınması/Kabulü ve İYUK 11 Kapsamında Kurul Kararının Yeniden Değerlendirilmesi Taleplerinin Kabulü şeklindedir.

Başvurular ‘Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’ başlığı altından yapılabilmektedir.” denildi.

Eğer sizin de Rekabet Kurumu ile ilgili başvuru yapmanız gerekiyorsa, buraya tıklayarak E-Devlet Rekabet Kurumu Başvuru Portalı’na ulaşabilirsiniz.