E-Devlet, tek tıkla 1800’lü yıllarda yaşayan akrabalarınızı dahi bulmanızı sağlayan yeni soyağacı özelliğini devreye soktu.

E-Devlet, bugün çok önemli bir özelliği aktif etti. Bundan sonra E-Devlet'e girerek tek tıklamayla tüm soyağacınızı öğrenebileceksiniz. Yıllardan beri beklenen bu özellik, binlerce kişinin E-Devlet’e akın etmesine sebep oldu. Bundan dolayı E-Devlet, kişileri bekleme sırasına koyuyor.

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nedir?

E-Devlet’e yeni gelen bu özellik, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısında bulunan veritabanı ile tüm soyağacınızı tek tıkla öğrenmenizi sağlıyor. Sisteme girip “belge oluştur” diyerek 1800’lü yıllara kadar soyağacınızı oluşturmanıza izin veren yeni E-Devlet özelliği, pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Bu ilgiden dolayı kitlenen sistem, “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görünecektir” uyarısı vermeye başladı.

Soyağacı Nedir?

"Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle kişiler, ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21’inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8’inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir."

Eğer siz de soyağacınızı öğrenmek istiyorsanız, buraya tıklayarak gerekli bilgilerinizle E-Devlet’e girebilir, arama kutucuğuna soy ağacı yazınca karşınıza çıkacak “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” seçeneği ile soyağacınızı öğrenebilirsiniz.