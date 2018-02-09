E-Devlet, soyağacı sistemini duyurduğu andan itibaren yaşanan yoğunluğa daha fazla karşılık veremeyerek, bu sistemi askıya almaya karar verdi.

Dün sabah saatlerinde hizmete açılan ve açıldığı andan itibaren yoğunluk sebebi ile siteye girilememesine sebep olan yeni E-Devlet hizmeti, Alt-Üst Soy Bilgisi askıya alındı. Yoğun taleplere daha fazla dayanamayan E-Devlet, bu özelliği kaldırarak sitenin yeniden işlevsel olmasını sağladı. Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişmenizi sağlayan E-Devlet, yeni özelliği ile birlikte milyonlarca insanın ilgisini çekmiş ve dün öğle saatlerinden itibaren site aşırı yoğun olarak hizmet vermişti.

Alt-Üst Soy Bilgisi hizmeti şu anda askıya alınmış olsa da, teknik sorunların giderilmesinin ardından tekrar hizmete açılacaktır. İnsanlar, devletin tüm kamu hizmetlerini bir arada sunduğu, Türkiye’nin net bir şekilde en önemli web sayfasının, böyle bir yoğunluğu kaldıramaması karşısında tepkilerini dile getirdiler.

Soğağacı Nedir?

"Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21’inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8’inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir."

Hizmet şu anda askıya alınmış olmasına rağmen sayfada yaşanan yavaşlık devam ediyor. Muhtemelen sistemin askıya alındığını duymayan insanlar hala E-Devlet’e girerek 1800’lü yıllara kadar soyağaçlarını çıkarmak istiyorlar. Sistemin ilerleyen günlerde, gerekli altyapı sağlandığında yeniden aktif olması bekleniyor.