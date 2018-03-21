E-Devlet, yakında taşınma için gerekli tüm işlemleri tek bir ekran üzerinden yapmanıza olanak tanıyacak.

E-Devlet, son dönemde yeni hizmetlerle adından sıkça söz ettiriyor. Alt-üst soyağacı bilgisi ile başlayan ve kullanıcı sayısını önemli ölçüde artıran E-Devlet, yakında yeni bir hizmetle karşımıza çıkacağını duyurdu. Yeni hizmetle birlikte vatandaşların taşınmadan sonra kurumdan kuruma koşma sorunları ortadan kalkıyor. Taşınan vatandaşların tüm abonelik işlemleri, adres kayıtları ve okul değişiklikleri E-Devlet üzerinden yapılabilecek.

E-Devlet’in asıl amacının vatandaş, kamu ya da özel sektörden hiçkimsenin birbirinden belge talep etmeyeceği bir sistemin inşa edilmesi olduğunu söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, bunu sağlamak için tüm bakanlıkların ortak çalışmalar yürüttüğünü belirtti. “Bir kurumun bir kişi ile ilgili veriyi doğrulayabilmesi için sistemlerin konuşması gerekiyor. Bu bizim ulusal E-Devlet stratejimizde eylem planlarımızdan bir tanesidir” diyen Kılıç, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Eğer bir yerden bir yere taşınacaksınız, bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. E-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda, çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken, nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak, hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak.”

Taşınma sisteminin sorunsuz bir şekilde E-Devlet’ten yönetilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyleyen Kılıç, bu sistemle hem tasarruf yapacaklarını hem de halkın zamanını alıkoymayacaklarını düşünüyor. İşlemlerin E-Devlet’ten idare ediliyor olması, 2016’da ülkeye 1 ila 1.9 milyar dolar arasında tasarruf sağladı. Bu sene yeni atılımlarla birlikte bu tasarrufun çok daha fazla olması bekleniyor.