E-Devletten Soyağacı'nı Kontrol Edenlere İlginç Uyarı

E-Devlet Alt-üst soy bilgisi sorgulama sistemi tekrar açıldıktan sonra bilgilerini sorgulamak isteyen bazı vatandaşlar, yeni bir uyarıyla karşılaştılar.

E-Devlet alt-üst soy bilgisi aramalarının tekrar açılmasıyla bugün 5 milyonun üzerinde Türk vatandaşı, soy bilgilerine ulaşmak için talepte bulundu. Yetkililer, yoğunluluktan dolayı kitlenen sistem için çözümü, sınırlı sayıda kişinin kullanımına açmakta buldu. Eğer sizler de alt-üst soy bilginizi öğrenmek istiyorsanız, öncelikle “www.turkiye.gov.tr” adresine gidip talep formu oluşturmalısınız.

Bu sabah saat 8:00 sularına kadar 1 milyon 400 bin civarında alt-üst soy raporu üretildi. Alt-üst soy bilgilerinizi sorgulamanız için en önemli detaysa e-Devlet hesabınızı onaylatmış olmanız. Size en yakın olan PTT şubesine giderek e-Devlet hesabınızı onaylatabilirsiniz. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden e-posta hesabınızın ya da telefon numaranızın onaylanmış olması gerekiyor.

Ancak bugün içerisinde, "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmetini kullanmaya çalışan bazı vatandaşlar sisteme giriş yaptıklarında ilginç bir sonuçla karşılaştı. Yukarıda görmüş olduğunuz hatanın sebebi henüz bilinmiyor, ancak belge eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yine de sorunla ilgili olarak yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyanın da gündemine oturan e-Devlet soy bilgisi sorgulama, birçok insanı oldukça heveslendirmiş durumda. Sistemin yeni olduğu düşünülürse bu tarz hataların olması oldukça normal. Eğer gösterilen hata belge sistem kaynaklı olmayıp belge kaynaklıysa, sorunu yaşayan kişilerin soy bilgilerini öğrenmek için büyük bir uğraş göstermesi gerekebilir. Peki, siz alt-üst soy bilgilerinizi öğrenebildiniz mi?