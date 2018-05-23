Adalet Bakanlığının e-Devlet uygulaması vasiyetname ve miras işlemleri konusunda büyük bir ilgi görüyor. Son yayınlanan rakamlar, yeni hizmetlere olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Adalet Bakanlığınca getirilen e-Devlet üzerinden mirasçılık belgesi ve vasiyetnamenin verilmesine yoğun bir ilgi oldu. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ilk olarak bu çalışmayı Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşma kararıyla yaptı.

Adınıza bırakılmış bir miras veya vasiyetname olup olmadığını kontrol etmek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve e-Devlet sayfanıza giriş yapmak. Daha sonrasında ise arama kısmına "Veraset İlamı Sorgulama" yazarak hizmete ulaşabilir ve bu sayede ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan yakınınızın TC kimlik numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

Hizmete girdiğinden beri 2 milyon 724 bin 932 kişi tarafından mirasçılık belgesi sorgulaması gerçekleştirildi. Bunun yanında vasiyetname sorgulatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1 milyon 849 bin 368 kişi olarak görülüyor.

Ülkemizdeki bürokrasiye dair engellerin kaldırılması ve basit görünen işlemlerdeki süreçlerin kısaltılması için e-Devlet çok önemli bir yer arz ediyor. Umuyoruz önümüzdeki süreçte E-Devlet'e eklenecek hizmetler hızla artar.