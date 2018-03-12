E-Devlet, ardı ardına gelen hizmetlerine Vasiyetname sorgulama hizmetini de ekliyor.

Şu sıralar E-Devlet’e gelen özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Türk vatandaşlarının her işini yapabildiği E-Devlet, Alt-Üst Soyağacı sorgulamasının büyük gündem olmasının ardından şehitlik sorgulama, miras sorgulama gibi pek çok yeni hizmeti de sunmaya başladı. E-Devlet, bu sorgulamalardan da başarılı dönüşler alınca, sıra Noter kararı veya mahkemeler ile alınan vasiyetnamelere geldi. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren verilen tüm vasiyetnameleri kontrol etmenize olanak tanıyan bu yeni sistem, E-Devlet üzerinde yakında kullanıma sunulacak.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname; bir kişinin ölümünden önce kendi hakları hakkında hüküm verdiği irade beyanıdır. Normal şartlarda, bir babanın çocukları varsa, baba öldüğünde babanın tüm mal varlığı eşine ve çocuklarına kalır, ancak baba vasiyetnamesinde belirtirse, öldükten sonra gerçekleşmesini istediği resmi işlemler gerçekleşir. Örneğin, 3 kardeşe eşit miras bırakmaktansa bir kardeşe daha çok miras ayırmak gibi özellikler vasiyetname ile yapılabilir. Ya da resmi bağı olmayan bir kişiye mal varlığınızdan bir şeyler bırakmak istediğinizde vasiyet yazabilirsiniz. Siz öldükten sonra mal varlığınızı alacak hiçbir yakınınız yoksa ve vasiyetname yazmadıysanız, mal varlığınız devlete kalacaktır.

Vasiyetnamenin Geçerli Olduğu Koşullar Nedir?

Ayırt etme yaşı olan (ehliyet) 15 yaşını doldurmuş olması

Sakatlanmamış irade beyanı

Kanuna, hukuka ve ahlaka aykırı olmaması

Şekle uygunluk

Hizmet Ne Zaman Aktif Olacak?

Vasiyet sorgulamasının ne zaman aktif olacağı konusunda E-Devlet’ten bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen bu hafta veya önümüzdeki hafta bu hizmeti de E-Devlet üzerinden kullanmaya başlayacağız. Hizmetin 1 Ocak 2017’nin öncesindeki vasiyetnameleri göstermemesi sıkıntılı bir durum olsa da, bundan sonra yapacağınız işlemler için güzel bir sorgulama ekranı olarak karşımıza çıkacaktır.