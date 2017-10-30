İzafiyet Kuramı İle Atom Bombası Arasındaki İlişki

Bir çoğumuz atom bombasının, Einstein'ın izafiyet kuramı sayesinde yapıldığını biliriz. Kısa bir düşünsel deneyi içeren bu videoda geçen konuşmalar, işin aslını aydınlığa kavuşturuyor. Videoda geçen konuşmanın yazılı dökümü aşağıda yer alıyor.

Başkan: “Düşün ki 30 yıl önce gerçekleşen, dünyanın yok edilmesi olayını önleme şansını veriyorum sana.”

Doktor: “Nedir bu görev, Bay Başkan?”

Başkan: “Gayet basit, Albert Einstein’ın öldürülme görevi”

Doktor: “Deli misiniz?”

Başkan: “Bu cinayeti gerçekleştirmeniz için, zamanda geçmişe yolculuk yapmanız gerekecek Doktor”

Evet tamam, gelecekten gelen bir emir olmayabilir ama, Soğuk Savaş’ın zirvede olduğu 1957 yılı için olası bir gelecekti.

Bilim kurgu radyo gösterisi ‘X-Minus-One’, düşünsel bir deneyi sorguluyor: Zamanda yolculuk yapan biri Albert Einstein’ı öldürmüş olsaydı, nükleer kıyamete engel olunabilir miydi?”

Bu sorunun kısa cevabı, hayır. Biraz açmak gerekirse…

Başkan: “Doktor, 20. Yüzyılın en önemli bilimsel keşfinin ne olduğu konusunda ne dersiniz?”

Doktor: “Sanırım Einstein’ın eşitliği. E=MC²”

Başkan: “Kesinlikle. Bu formül atomun önünü açtı. O olmasaydı, atom enerjisi olmayacaktı. Dolayısı ile ne bomba, ne de savaş olacaktı.”

Popüler inanışta Einstein atom bombası ile ilişkilendirilir. Bu ilişki, E=mc²’yi dünyanın en ünlü denklemi yaptı.

Peki, E=mc² aslında neyi ifade eder?

Yüzeysel anlamda basit görünür ama evren hakkında temel bir şeyi ifade eder. Enerji ve kütle, aynı şeyin farklı biçimleridirler.

Denklem ilk olarak, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalardan birkaç gün sonra yayınlanan, ‘Manhattan Project’in resmi tarihini anlatan ‘Symth Report’ adlı yazıda dile getirildiğinde kamuoyunda yer edinişti.

Bir yıl sonra TIME, Einstein’ı ‘bombanın babası’ olarak adlandırmış, denkleminin (E=mc²), teorik olarak bombayı olası hale getirdiğini yazmıştı.

Einstein’ın 1939 yılında atom enerjisi ve atom silahlarına dair bir araştırmanın desteklenmesini sağlamak için Başkan Roosevelt’e yazılan bir mektuba adını yazdığı doğrudur.

Fakat, E=mc² eşitliğinin atom bombasının yapılmasını mümkün kıldığı teorisi, doğru değildir. Bombayı yapmak için bu eşitliğe ihtiyaç duymazsınız. E=mc², bir ölçüm aracıdır, yapım aracı değil.

Şöyle anlatalım: Einstein silahı icat etmedi, kurşunun patlayıcı gücünü ölçmeye yarayan bir eşitlik icat etti.

E=mc², insanların evreni algılama biçimini değiştirdi. Fakat eşitliğin hatırı sayılır hale gelmesine neden olan şey ise, bomba oldu.

Adamın biri: Einstein adında birini duydun mu hiç? Albert Einstein?

Bir diğeri: Einstein? Yoo. Hiç duymadım...