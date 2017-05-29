E-Okul Çöktü mü? E-Okul'a Giriş Yapılamıyor! (29.05.2017)

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okul notlarının ve diğer bilgilerinin paylaşıldığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim sağlanamıyor. Peki bunun nedeni ne?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne notlarınının ve diğer bilgilerinin velilerle paylaşıldığı E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne dün gece saatleri itibariyle giriş yapılamıyor. Özellikle okulların kapanmasına kısa süre kala yaşanan sorunda veliler yaklaşık 12 saattir öğrencilerinin bilgilerine E-Okul üzerinden erişim sağlayamıyor.

Mobil uygulama üzerinden E-Okul'a giriş yapıldığında veliler, E-Okul sistemine erişim sağlanamadığı ve öğrencilerin notlarını okuldaki öğretmenlerinden öğrenmesi gerektiği uyarısıyla karşılaşırken E-Okul internet sitesinde velileri "Bu hata geçici bir hata olabilir. Bu nedenle yapmak istediğiniz işlemi bir süre sonra tekrar deneyiniz. Ayrıca hataya ait bilgiler İlsis Merkez Yöneticisine iletilmiştir. Hata ile en kısa zamanda ilgilenilecektir" mesajı karşılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda da okulların kapanmasına yakın tarihlerde E-Okul sisteminde benzer bir sorunun meydana gelmesi akıllara ilk olarak sistemin yoğunluktan dolayı çöktüğünü akıllara getirse de konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde ya da E-Okul tekrar erişilebilir olduğunda bu haber üzerinden detayları sizlerle paylaşacağız.