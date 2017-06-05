E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Tekrar Kullanıma Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir öğrenci ve velilerin E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yoğunluğun ardından yeniden kullanıma açtı.

Geçtiğimiz günlerde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim hayatlarına dair not bilgileri, devamsızlık bilgileri ve sınav tarihleri gibi önemli bilgilere erişebildiği E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi erişime kapatılmıştı. Bir süre boyunca bu teknik bir sorun olarak algılansa da daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'not bilgileri' sekmesini geçici olarak kapattığı anlaşılmıştı.

Yaklaşık bir haftalık sürenin ardından okulların kapanmasına sayılı günler kala tekrar E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kullanıma açıldı. Artık öğrenciler ve velileri, tekrardan eğitim öğretim dönemine dair bilgilerine ve not ortalamalarına E-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Peki neden E-Okul VBS kapatılmıştı?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin neden geçici olarak kapatıldığı tam olarak bilinmese de öğretmenlerin not giriş döneminde yoğunluk yaşanmaması ve TEOG sınavına giren öğrencilerin yoğunluk olmadan notlarını öğrenebilmesi için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin bir süreliğine erişime kapatıldığı düşünülüyor. Bu sürecin ardından E-Okul VBS sistemine giriş yapmaya tekrar devam edebileceğinizi de yatırlatmış olalım.