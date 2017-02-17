E-Posta Uygulaması Email, iOS'ten Sonra Android İçin Geldi!

Oldukça güzel bir arayüze ve birçok kullanışlı özelliğe sahip olan e-posta uygulaması Email, Android platformu için kullanıma sunuldu.

İlk olarak iOS sürümü kullanıma sunulan popüler e-posta uygulaması Email, sonunda Android platformuna da geldi. Yoğun bir şekilde Google’ın tasarım dili olan Material Design’ın izlerini taşıyan ve bu nedenle harika bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Email, birçok ilginç ve kullanışlı özelliği kullanıcılarına sunuyor.

Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri hız. Yani en azından uygulamanın geliştiricisi EasilyDo’nun iddiası bu yönde. EasilyDo, Email’in Android platformundaki en hızlı e-posta uygulaması olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte Email, aldığınız bütün istenmeyen e-postalardan tek tıkla aboneliğinizi iptal etmenizi sağlıyor ve yerleşik akıllı asistan sayesinde, bütün ek dosyalarınıza tek bir yerden erişmenize imkan tanıyor.

Bütün bunlara ek olarak uygulama, gerçek zamanlı seyahat bildirimleri sağlıyor. Örneğin uçağınız rötar yaptığında ya da kapınız değiştiğinde Email uygulaması bu durumu size bildiriyor. Anlık bildirimler, kaydırarak sonraki e-postayı görüntüleme ve gönderdiğiniz e-postayı iptal etme seçeneği de uygulamanın diğer kayda değer özellikleri. Uygulama; Gmail, Hotmail, iCloud, Yahoo, Outlook, Office / Outlook 365 ve IMAP e-posta hesaplarını destekliyor. Ayrıca yakın zamanda Microsoft Exchange desteği de uygulamaya eklenecek.