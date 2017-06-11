21.co isimli e-posta hizmeti, gelen e-postaları cevapladıkça para kazanmanıza ve böylelikle de bir bakıma postaları yanıtsız bırakmamanıza imkan tanıyor.

Bugüne kadar internetten para kazanmayı bize vaat eden birçok girişimle karşılaştık ancak ne yazık ki bu girişimlerden büyük bir kısmının inanılmayacak değerlerle aslında kullanıcıları kandırmaya yönelik internet siteleri olduğunu biliyoruz. Bu haberde bahsedeceğimiz 21.co'nun olayı ise biraz daha farklı.

Özellikle kurumsal hayatta yer alanlar, e-postaların ne kadar büyük bir işkence olduğunu biliyordur. Genellikle e-posta gönderdiğinizde geri dönüş alamazsınız ya da bir iki yanıttan sonra son iletinize karşı hiçbir şekilde karşı taraf ses çıkarmaz. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak isteyen 21.co, e-posta ile sorulan sorulara yanıt verdiğinizde size 1 dolardan 100 dolara kadar para veriyor ve böylelikle e-postalara verilen yanıt oranını arttırmak istiyor.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in de profil oluşturduğu bu mail servisinin Zuckerberg dışında iş dünyasından farklı üyeleri de bulunuyor. Platformun amacı ise kurumsal mail servislerinin yerini almak.

Eğer bu servisi merak ediyorsanız ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu bağlantıdan 21.co'ya ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetin şimdilik Türkiye'de de kullanılabilir olduğunu ve kazandığınız dolarları size aktarmak için de elde ettiğiniz olan doların karşılığında Bitcoin kullandığını belirtelim.