LoL'de Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin Kazananı Beşiktaş

League of Legends Yükselme Ligi'nde oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinden Beşiktaş mağlup ayrılan taraf oldu.

Ülkemizdeki büyük spor kulüpleri, her geçen gün E-Spor alanına daha fazla yatırım yapmaya ve takımlarını güçlendirmeye devam ediyor. Öyle ki bu sezonda da Şampiyonluk Ligi'ne yükselmek için çalışan Beşiktaş ve Galatasaray, sezonun favori takımları arasında.

Ülkemizin büyük çaplı iki spor kulübü Beşiktaş ve Galatasaray geçtiğimiz günlerde ilk kez e-spor arenasında League of Legends Yükselme Ligi'ndeki eşleşmelerinde karşı karşıya geldi. Bir hayli çekişmeli başlayan karşılaşmada Beşiktaş üstünlüğü sağlayan taraf olurken aynı zamanda Beşiktaş, Şampiyonluk Ligi'ne yükselmek için ilk hamlesini de yapmış oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra HWA Gaming gibi birçok güçlü e-spor takımının Şampiyonluk Ligi'ne çıkmak için yarıştığı Yükselme Ligi tüm hızıyla devam edecek.