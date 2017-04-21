League of Legends Kış Mevsimi Finali Yarın Oyananacak!

E-sporlarla ilgilenenlerin merakla gün saydığı Türkiye'nin en büyük e-spor etkinliklerinden League of Legends Kış Mevsimi Finali yarın düzenleniyor.

Dünya çapında en fazla oyuncusu bulunan MOBA türündeki e-spor oyunu League of Legends'ın kış mevsimi sezonunun final karşılaşmasının oynanacağı LoL Kış Mevsimi Finali yarın İstanbul, Volkswagen Arena'da gerçekleşiyor.

Satışa çıkar çıkmaz biletleri sadece birkaç saat içinde tükenen Kış Mevsimi Finali 2017'de Türkiye'nin en güçlü e-spor kulüplerinden BAU SuperMassive ve Oyunfor.Crew kozlarını bu kez sezonun şampiyonu olmak için karşılaşacak. Etkinlik saat 13:30'da başlayacak ve Kış Mevsimi Finali'ni yerinde izleyemeyen e-spor tutkunları karşılaşmayı internetteki canlı yayınlardan ve S Sport TV'den canlı olarak takip edecek.

Peki Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının durumu nasıl?

Hatırlayacak olursanız bu sezonunun başında 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray E-Sports takımlarıyla ülkemizin en büyük kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe de e-spor arenasına dahil olmuştu. Galatasaray ne yazık ki Yükselme Ligi'ne gerilerken Fenerbahçe, yarı final karşılaşmasında BAU SuperMassive'e mağlup oldu.