e-Ticaret Zirvesi 13 Ocak’ta Başlıyor!

e-Ticaret sektörünün kalbi olan ve aynı zamanda teknoloji ile ticareti birleştirecek İstanbul e-Ticaret Zirvesi, sektöre mensup isimleri bir araya getirerek e-ticaret sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor.
e-Ticaret alanındaki kişiler arasında sohbet ortamı hazırlayıp, iş hacimlerinin gelişmesine katkı yapmayı hedefleyen e-Ticaret Zirvesi, projesi olan kişilerle bu projeyi değerlendirme imkanı olan potansiyel yatırımcılarla birlikte çalışmalarına kapı aralayacak.
e-Ticaret Zirvesi Konuşmacıları
Halil ERDOĞMUŞ - e-Bebek Genel Müdürü
Serkan KOÇ - Cimri.com Genel Müdürü
Turancan SALUR - BiTaksi Kurucu Ortağı
Mert SALUR - Getir Kurucu Ortağı
Cem AKAGÜNDÜZ - Liberland Cumhuriyeti İstanbul Direktörü
5 konuşmacı ve 150 katılımcı ile İstanbul’da Grand Öztanık Otel’de 13 Ocak 2017 günü gerçekleşecek olan zirve hakkındaki tüm detaylı bilgileri buradaki internet sitesinden öğrenebilir, etkinlik için 150 kişiyle sınırlı biletleri yine etkinlik sitesinden satın alabilirsiniz.
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