e-Ticaret Zirvesi 13 Ocak’ta Başlıyor!

Teknoloji ile ticareti buluşturacak olan e-Ticaret Zirvesi 13 Ocak 2017’de Grand Öztanık Otel’de gerçekleşecek.

e-Ticaret sektörünün kalbi olan ve aynı zamanda teknoloji ile ticareti birleştirecek İstanbul e-Ticaret Zirvesi, sektöre mensup isimleri bir araya getirerek e-ticaret sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

e-Ticaret alanındaki kişiler arasında sohbet ortamı hazırlayıp, iş hacimlerinin gelişmesine katkı yapmayı hedefleyen e-Ticaret Zirvesi, projesi olan kişilerle bu projeyi değerlendirme imkanı olan potansiyel yatırımcılarla birlikte çalışmalarına kapı aralayacak.

e-Ticaret Zirvesi Konuşmacıları

Halil ERDOĞMUŞ - e-Bebek Genel Müdürü

Serkan KOÇ - Cimri.com Genel Müdürü

Turancan SALUR - BiTaksi Kurucu Ortağı

Mert SALUR - Getir Kurucu Ortağı

Cem AKAGÜNDÜZ - Liberland Cumhuriyeti İstanbul Direktörü

5 konuşmacı ve 150 katılımcı ile İstanbul’da Grand Öztanık Otel’de 13 Ocak 2017 günü gerçekleşecek olan zirve hakkındaki tüm detaylı bilgileri buradaki internet sitesinden öğrenebilir, etkinlik için 150 kişiyle sınırlı biletleri yine etkinlik sitesinden satın alabilirsiniz.