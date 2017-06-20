E3 2017’de Karşımıza Çıkan En İyi 10 Oyun!

Her yıl düzenlenen E3 oyun fuarı, bu yıl da muhteşem yapımların duyurulduğu bir etkinlik oldu. Geçtiğimiz hafta ayrıntılarını öğrendiğimiz en beklenen ve en çok merak uyandıran yapımları derledik.

Oyuncuların büyük merakla beklediği seri yapımların devam oyunları olan Call of Duty, Fifa ve Mario’nun yanı sıra, birçok oyunun detayına E3 2017 kapsamında kavuştuk. Star Wars Battlefront 2’nin fragmanı, bir haftadan biraz daha fazla bir sürede yaklaşık 10 milyon görüntüleme elde ederek rekora doğru koşuyor.

Efsane seri Assassin's Creed’in Antik Mısır’da geçen ve hikayenin köklerine inen Origins yapımı beğenileri toplamaya devam ediyor. Ayrıca God of War gibi mükemmel bir yapım da yolda. Neresinden bakarsanız bakın bu yıl çıkacak en iyi oyunları 10 adetle sınırlamak epey zorlaşıyor. Ancak, eleştirmenler tarafından fazlasıyla beğenilen yapımları listeye almaya çalıştık.

10. Dragon Ball Z FighterZ

2018'in İlk çeğreğinde; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor.

9. Need for Speed Payback

10 Kasım 2017'de; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor.

8. Anthem

2018 yılı içinde; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor.

7. Marvel's Spider-Man

2018 yılı içinde PlayStation 4 için çıkıyor.

6. Super Mario Odyssey

27 Ekim 2017'de Nintendo Switch için çıkıyor.

5. God of War

2018'in İlk çeğreğinde PlayStation 4 için çıkıyor.

4. Call of Duty: WWII

3 Kasım 2017'de; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor.

3. FIFA 18

29 Eylül 2017'de; Xbox One, Xbox 360 PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Nintendo Switch için çıkıyor.

2. Assassin's Creed Origins

27 Ekim 2017'de; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor.

1. Star Wars Battlefront 2

17 Kasım 2017'de; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor.

Bonus! E3'te duyurulması beklenen ve gene ertelenen yapım: Death Stranding

Film gibi kadrosuyla dikkat çeken yapım, Konomi'den ayrılan Hideo Kojima'nın stüdyosu tarafından geliştirildi. 1 yıl önce yayımlanan fragmanın ardından sürekli ertelenmeye devam ederek içimizi yakıyor.

Bonus 2! Fifa 18 Ön İncelememiz: