E3 2017'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar

E3 2017'de EA Play dahil 3 dev firmanın konferansı gerçekleşti. Bu 3 oyun firmasının konferansından geriye kalan tüm fragmanları sizler için listeliyoruz.

EA’nın düzenlediği EA Play etkinliğinin ardından başlayan E3 2017 konferansı, dün gece adeta nefesleri kesti. Microsoft’la başlayan konferans, sabaha karşı Bethesda ile devam etti ve gün boyunca birbirinden güzel oyun duyuruları yapıldı. Bu oyunlar içerisinde önemli olanları sizler için ayrı ayrı inceleyeceğiz, ancak E3’ün gündemine yetişebilmeniz açısından öncelikle etkinlikte tanıtılmış tüm oyun fragmanlarını bir izleyin derim.

Karşınızda EA, Microsoft ve Bethesda’nın konferansından geriye kalan muhteşem oyun duyuruları;

EA

Star Wars Battlefront 2

Anthem

A Way Out

Need for Speed Payback

Madden NFL 18

FIFA 18

NBA Live 18

Microsoft

Forza Motorsport 7

Metro Exodus

Assassin's Creed Origins

PlayerUnkown's Battlefrounds

State of Decay 2

Minecraft

Black Desert

Life is Strange Before The Storm

Sea of Thieves

Crackdown 3

Shadow of War

Dragon Ball

The Last Night

The Artful Escape

CODE VEIN

Tacoma

Cuphead

Ashen

The Darwin Project

Deep Rock Galactic

Super Lucky's Tale

Ori and the Wildd of the Wisps

Bethesda

DOOM VFR

Fallout 4 VR

The Elder Scrolls Online

Creation Club

The Elder Scrolls: Legends/Heroes of Skyrim

The Elder Scrolls 5: Skyrim(Nintendo Switch)

Dishonored: Death of the Outsider

Quake Champions

The Evil Within 2

Wolfenstein 2: The New Colossus