E3 2017'de Duyurulan Tüm Oyunlar ve Fragmanlar

EA’nın düzenlediği EA Play etkinliğinin ardından başlayan E3 2017 konferansı, dün gece adeta nefesleri kesti. Microsoft’la başlayan konferans, sabaha karşı Bethesda ile devam etti ve gün boyunca birbirinden güzel oyun duyuruları yapıldı. Bu oyunlar içerisinde önemli olanları sizler için ayrı ayrı inceleyeceğiz, ancak E3’ün gündemine yetişebilmeniz açısından öncelikle etkinlikte tanıtılmış tüm oyun fragmanlarını bir izleyin derim.
Karşınızda EA, Microsoft ve Bethesda’nın konferansından geriye kalan muhteşem oyun duyuruları;
EA
Star Wars Battlefront 2
Anthem
A Way Out
Need for Speed Payback
Madden NFL 18
FIFA 18
NBA Live 18
Microsoft
Forza Motorsport 7
Metro Exodus
Assassin's Creed Origins
PlayerUnkown's Battlefrounds
State of Decay 2
Minecraft
Black Desert
Life is Strange Before The Storm
Sea of Thieves
Crackdown 3
Shadow of War
Dragon Ball
The Last Night
The Artful Escape
CODE VEIN
Tacoma
Cuphead
Ashen
The Darwin Project
Deep Rock Galactic
Super Lucky's Tale
Ori and the Wildd of the Wisps
Bethesda
DOOM VFR
Fallout 4 VR
The Elder Scrolls Online
Creation Club
The Elder Scrolls: Legends/Heroes of Skyrim
The Elder Scrolls 5: Skyrim(Nintendo Switch)
Dishonored: Death of the Outsider
Quake Champions
The Evil Within 2
Wolfenstein 2: The New Colossus