E3 2017'nin En İyi Oyunlarında Kazananlar Belli Oldu!

E3 2017 etkinliğinde boy gösteren oyunlardan en iyileri açıklandı.

Adeta gümbür gümbür geçen ve oyun severlerin tam anlamıyla oyuna doyduğu bir E3 etkinliğini geride bıraktık. Etkinliğe gerek Microsoft, gerekse Sony cephesinden gelen oyunlar kadar Nintendo'nun da damgasını vurduğunu belirtmezsek olmaz.

Özellikle Microsoft cephesi, uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu Xbox One X ile dikkatleri üzerine çekerken Sony ve Nintendo ise, kendi oyun konsolu platformlarına sundukları oyunlar ile adeta şov yaptılar. Ve her sene olduğu gibi bu sene de E3'te tanıtılan oyunlar, kendi kategorilerinde birinci olmak için mücadele ettiler.

E3 2017'nin En İyileri İçin Adaylar Belli Oldu!

İşte E3 2017'nin kazanan oyunları:

Etkinliğin En İyi Oyunu

- Super Mario Odyssey

Xbox One İçin En İyi Oyun

- Sea of Thieves

PlayStation 4 İçin En İyi Oyun

- Spider-Man

PC İçin En İyi Oyun

- Middle-Earth: Shadow of War

En İyi Nintendo Switch Oyunu

- Super Mario Odyssey

En İyi Spor Oyunu

- Madden 18 ve FIFA 18 (Sonuç berabere)

En İyi Yarış Oyunu

- Forza Motorsport 7

En İyi Dövüş Oyunu

- Dragon Ball FighterZ

En İyi Fragmana Sahip Oyun

- Beyond Good and Evil 2