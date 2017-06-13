E3 2017'nin En İyileri İçin Adaylar Belli Oldu!

E3 2017'nin en iyileri belli oluyor.

Oyun dünyası ve biz oyun severler için yılın en önemli etkinliği E3 2017 devam ederken, oyun sektörüne yön veren firmalar, birbirinden şahane oyunlar ile de karşımıza çıktılar. Özellikle işin içinde PS4 Pro ve Xbox One X gibi, iki canavar konsol olunca, oyunlar da başta grafikleri olmak üzere muhteşem duruyorlar.

Bu oyunların her biri, kendi türünde zirveye oynayan oyunlar. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de E3 2017'nin en iyileri belli olacak ve tanıtılan şahane oyunlar, aday oldukları başlıklar altında birbirleri ile mücadele edecekler. İşte kazanan oyunların 16 Haziran'da belli olacağı E3 2017'nin en iyileri aday listesi:

En İyi PlayStation 4 Oyunu

A Way Out

Anthem

Assassin's Creed Origins

Days Gone

Far Cry 5

God of War

Spider-Man

Star Wars Battlefront II

En İyi Xbox One Oyunu

A Way Out

Anthem

Assassin's Creed Origins

Cuphead

Far Cry 5

Forza Motorsport 7

Ori and the Will of the Wisps

Sea of Thieves

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2

En İyi PC Oyunu

A Way Out

Anthem

Assassin's Creed Origins

Far Cry 5

Star Wars Battlefront II

Etkinliğin En İyi Oyunu

A Way Out

Anthem

Assassin's Creed Origins

Far Cry 5

God of War

Middle-Earth: Shadow of War

Sea of Thieves

Spider-Man

Star Wars Battlefront II

Super Mario Odyssey

Peki sizce genel olarak ele aldığımızda, etkinlik dahilinde duyurulan en iyi oyun hangisiydi?