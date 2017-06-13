E3 2017'nin En İyileri İçin Adaylar Belli Oldu!

Oyun dünyası ve biz oyun severler için yılın en önemli etkinliği E3 2017 devam ederken, oyun sektörüne yön veren firmalar, birbirinden şahane oyunlar ile de karşımıza çıktılar. Özellikle işin içinde PS4 Pro ve Xbox One X gibi, iki canavar konsol olunca, oyunlar da başta grafikleri olmak üzere muhteşem duruyorlar.
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Bu oyunların her biri, kendi türünde zirveye oynayan oyunlar. Fakat her sene olduğu gibi bu sene de E3 2017'nin en iyileri belli olacak ve tanıtılan şahane oyunlar, aday oldukları başlıklar altında birbirleri ile mücadele edecekler. İşte kazanan oyunların 16 Haziran'da belli olacağı E3 2017'nin en iyileri aday listesi:
En İyi PlayStation 4 Oyunu
- A Way Out
- Anthem
- Assassin's Creed Origins
- Days Gone
- Far Cry 5
- God of War
- Spider-Man
- Star Wars Battlefront II
En İyi Xbox One Oyunu
- A Way Out
- Anthem
- Assassin's Creed Origins
- Cuphead
- Far Cry 5
- Forza Motorsport 7
- Ori and the Will of the Wisps
- Sea of Thieves
- Star Wars Battlefront II
- State of Decay 2
En İyi PC Oyunu
- A Way Out
- Anthem
- Assassin's Creed Origins
- Far Cry 5
- Star Wars Battlefront II
Etkinliğin En İyi Oyunu
- A Way Out
- Anthem
- Assassin's Creed Origins
- Far Cry 5
- God of War
- Middle-Earth: Shadow of War
- Sea of Thieves
- Spider-Man
- Star Wars Battlefront II
- Super Mario Odyssey
Peki sizce genel olarak ele aldığımızda, etkinlik dahilinde duyurulan en iyi oyun hangisiydi?