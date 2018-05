E3 2018'te Microsoft'tan Görmeyi Beklediğimiz 6 Şey!

Elektronik Eğlence Fuarı (E3 2018) her geçen gün biraz daha yaklaşıyor ve Xbox kullanıcıları olarak görmeyi iple çektiğimiz şeyler var.

E3 2017’ye Xbox One X ile iddialı bir giriş yapan Microsoft, E3 2018 için beklentilerimiz bir hayli yükseltti. Elbette Xbox Two ve benzeri geliştirmelerden bahsetmiyoruz, fakat sizce de bir başka yeni nesil konsol teknolojisi çıkana kadar mevcut Xbox’un keyfini sürmemiz gerekmiyor mu? İnanıyoruz ki, piyasadaki en güçlü oyun konsoluna sahip olan Microsoft, bu yıl Xbox’a getireceği yenilikler ile gönülleri tekrar fethedecektir.

Peki hangi yenilikleri görmek bizleri mutlu eder?

XBOX’a Özel Oyunlar

Microsoft’u genellikle kendine özgü oyunlar sunması konusunda yetersiz kalmasıyla eleştiririz. E3 2018 ise Microsoft için iyi bir fırsat, hele ki biz oyuncular Sony’nin piyasaya sürdüğü oyunları görüp bilenirken. Scalebound’da yaşananlardan sonra Microsoft’un yeni bir oyunu hemen piyasaya sürmekte tereddüt etmesini anlayışla karşılayabiliriz.

Daha önce Cuphead ve Ori and the Blind Forest gibi oyunlarla iyi iş çıkaran Microsoft’un bu yıl yeni bir oyun duyurmaması bizi gerçekten üzer. Belki de bizi bir fragman bekliyordur, ne dersiniz?

Gears of War 5

Her ne kadar Gears of War 5’in bir an önce duyurulmasını dört gözle bekliyor olsak da, bu yıl için pek umutlu değiliz. Oyun serilerinin çıkış tarihlerine baktığımızda Gears of War 4 2016 yılında, Gears of War 3 ise 2011 yılında piyasaya sürüldü. Aradaki 5 yıllık farkı göz önünde bulundurduğumuzda, Gears of War ekibinin sessizliğini bozması için daha vakit var gibi duruyor. Ayrıca oyunun gelişticisi Epic Games, şu sıralar Fortnite üzerine yoğunlaşmış durumdalar.

Walmart Canada tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yıl bazı oyunları E3 2018’de görebileceğiz. Bunlardan biri de Gears of War 5. Bir başka oyun ise Rage 2 ve Forza Horizon 5. Fakat Forza Horizon 5’in bir takım sebeplerden dolayı pek inandırıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Sızdırılan bilgiler doğru mudur bilinmez, fakat bizim küçük de olsa bir umudumuz var. Microsoft, Gears of War 5’in 2019’da çıkacağını duyursa bile 3 yıl kârdayız demektir.

Halo 6

Oyunun bu yıl çıkmasını beklemesek de, Gears of War 5’e oranla daha umutluyuz. Halo serilerinin 3 yıl arayla piyasaya sürüldüğünü ve Halo 5’in 2015’te bizlerle buluştuğunu göz önünde bulundurursak, her an bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Halo oyun yapımcısı 343 Industries, Brian Jarrard tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla oyun geliştirmelerinin durdurulmadığını belirtti. Bu da demek oluyor ki, Halo 6 şu an yapım aşamasında.

Playground Games’in Sürprizi Ne?

Hepimiz Microsoft’un bu yıl içinde Forza Horizon 4’ü duyurmasını bekliyoruz. Fakat oyun bu sefer her zamanki yapımcısı Playground Games tarafından sunulmayabilir. Playground, 2017 sonlarında başka şeylerin de peşinde koştuklarını gösteren yeni bir stüdyo açmıştı. Doğrusu bunun ne olduğunu E3 2018’de öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.

Şirketin, şu aralar Fable 4 üzerinde çalıştığı yönünde söylentiler mevcut. Bu söylentilerin gerçekliği tartışılır olsa da Phil Spencer, serinin devam edebileceğini söylemişti. Söylentiler bu kadarla da sınırlı değil. Denilenlere göre oyun, hikaye temelli bir açık dünya RPG oyunu olacak. Özellikle Sony ile kıyaslandığında Microsoft’un bu konuda çok büyük eksikliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir oyunu en yakın zamanda görmeyi gerçekten isteriz.

Age of Empires 4

“Artık ne olur çıksın!” diye beklediğimiz Age of Empires 4 için, en son geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir trailer yayınlanmıştı. Fakat sanatsal görsellerle süslenmiş videoda ne kesin bir tarih verildi ne de oyuna dair somut bir veri.

Aslında oyun içinden bir sahnede, grafiklerin kalitesini ve bazı ulusların eklendiğini görebilsek harika olurdu. Anlayın artık, ne deseniz kabulümüz…

Sanal Gerçekliğe Ne Oldu?

Microsoft, E3 2016’da Project Scorpio’yu duyurmuştu ve biz de en sonunda oyun konsolları sanal gerçeklik destekleyecek diye sevinmiştik. Fakat yıl oldu 2018, Project Scorpio hayali Xbox One X’le perdelendi. İşin can sıkıcı yanıysa, Microsoft hâlâ daha bu konuda sessiz kalmayı sürdürüyor. Asus, Lenovo, Dell, HP gibi isimlerle Windows Karma Gerçeklik ortaklıkları yapan Microsoft, Xbox One X için henüz herhangi bir adım atmış bulunmuyor.

Microsoft, Sony ile yarışmaktan çekildi mi, yoksa gizliden gizliye bir ekipman hazırlama sürecinde mi bilemiyoruz. Fakat eğer Xbox One X sanal gerçeklik desteği alacaksa, bunun E3 2018’de olmasını istiyoruz.