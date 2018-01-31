EA, 2018’de Yeni Battlefield Oyununun Çıkacağını Doğruladı

EA, yeni Battlefield oyunu ile Bioware’in geliştirdiği Anthem ile ilgili açıklamalar yaptı.

Dünyanın en büyük oyun dağıtıcılarından Electronic Arts, 2018 içinde yeni bir Battlefield oyunu çıkacağını doğruladı. Ünlü firma bu açıklamaların dışında Bioware’in oyunu Anthem’im 2019’da çıkacağını açıkladı. EA yaptığı açıklamada, Anthem’in çıkış tarihini 2019’un ilk çeyreği veya 4. çeyreği olarak açıkladı. Yani oyunun çıkması için önümüzde yaklaşık 1-2 senelik bir süreç bulunuyor.

Bu gecikmenin üzerine bir de açıklama yapan EA, Anthem’i yeni bir IP olarak geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Wall Street Journal’a konuşan EA’nın CFO’su Blake Jorgensen, “Bu bir erteleme değil… İnsanlar bir hikaye oluşturmaya çalışıyorlar” diyerek oyun hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Anthem dışında en çok merak edilen oyunlardan Battlefield, herkesi sevindirecek açıklamalarla geldi. Oyun, 2018 yılında çıkacak. 1 sene çıkıp 1 sene çıkmama şeklinde ilerleyen oyun, DICE’ın geliştiriciliğinde yine sağlam işler yapacak gibi duruyor. En son Battlefield oyunu 2016 yılında çıkmış ve 1. Dünya Savaşı’na odaklanmıştı. Daha sonrasında başarılı DLC paketleri ile oyuncuların karşısına çıkan DICE, 2018 yılı içerisinde yine sağlam bir oyunla birlikte geliyor.

EA’nın yeni Battlefield oyunu neyi anlatacak bilemiyorum, ancak oyunla ilgili çok önemli haberlerle karşılaşacağız gibi duruyor. Peki, sizce yeni Battlefield hangi zamanda ve nasıl bir hikayeyle çıkacak? Yorumlarınızı bekliyorum.