EA Access ve Origin Access'te Yer Alan Tüm Ücretsiz Oyunlar!

Microsoft’un son zamanlarda PS4’ün ardında kaldığını söylemek, sanırım yanlış olmaz. Özellikle oyunlarda büyük bir atılım gerçekleştiren Sony, Microsoft’un oyun konsolu Xbox One’a büyük çelmeler takmıştı. Ancak Xbox One’ın arkasında yer alan abonelik hizmeti, kullanıcıların Xbox One’a kaymasına neden olmuştu. EA Access ismi ile çıkan abonelik hizmeti, ilk olarak Ağustos 2014’te FIFA 14, Madden NFL 25, Peggle 2 ve Battlefield 4 oyunları için çıkmıştı. Son derece kaliteli oyunlardan oluşan bu liste, günümüzde 30’dan fazla oyuna ulaşmış durumda.
PlayStation 4’te EA Access ne yazık ki mevcut değil. Sony, bu servisin PlayStation hayranları için beklenen değeri sunmadığını ve bir gün EA Access’i PS4’e nasıl getirebilecekleri konusunda EA ile görüşmelere açık olduğunu söyleyerek arkada açık bir kapı bıraktığı açıklamalarda bulundu. Ancak EA’nın böyle bir işin altına gireceğini pek sanmıyorum.
EA Access’in bir diğer önemli özelliği, EA oyunlarını herkesten 5 gün önce indirip oynama imkanını sunması. Aynı zamanda EA Access üyeleri, yine EA oyunlarına %10 indirimle sahip olabilirler. Örneğin 60 dolarlık bir oyunu %10 indirimle direkt 54 dolara satın alabilirler. Üstelik bu hizmetin aylık ücreti 5 dolar, yıllık ücreti ise 30 dolar şeklinde ilerliyor. EA Access ve Origin Access’de yer alan oyunlar şu şekilde;
EA Access Oyunları
- Battlefield 3 (20 Ocak'ta Eklendi)
- Battlefield 4
- Battlefield: Bad Company 2 (20 Ocak'ta Eklendi)
- Battlefield Hardline
- Bejeweled 2
- Bejeweled 3
- Dead Space
- Dead Space Ignition (2017'de gelecek)
- Dragon Age: Inqusition
- EA Sports UFC
- EA Sports UFC 2
- Feeding Frenzy
- Feeding Frenzy 2
- FIFA 14
- FIFA 15
- FIFA 16
- Heavy Weapon
- Madden NFL 15
- Madden NFL 16
- Madden NFL 17 (24 Şubat'ta Eklendi)
- Madden NFL 25
- Mass Effect
- Mass Effect 2
- Mass Effect 3
- Mirror's Edge
- Mirror's Edge Catalyst
- NBA Live 15
- NBA Live 16
- NHL 15
- NHL 16
- NHL 17 (28 Mart'ta Eklendi)
- Need for Speed
- Need for Speed Rivals
- Peggle 2
- Plants vs. Zombies
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
- Rory McIlroy PGA Tour
- Skate 3 (13 Şubat'ta Eklendi)
- SSX
- Star Wars Battlefront
- Titanfall
- Unravel
- Zuma
- Zuma's Revenge (2017'de gelecek)
Origin Access Oyunları
- Aragami (16 Şubat'ta Eklendi)
- The Banner Saga
- Battlefield 3
- Battlefield 4
- Battlefield Hardline
- Crysis
- Crysis 2
- Crysis 3
- Crusader: No Regret
- Crusader: No Remorse
- Dead Space
- Dead Space 2
- Dead Space 3
- Dragon Age: Origins
- Dragon Age 2
- Dragon Age: Inquisition
- Dungeons of Dredmore
- FIFA 15
- FIFA 16
- Furi (16 Şubat'ta Eklendi)
- Jade Empire
- Mass Effect
- Mass Effect 2
- Mass Effect 3
- Medal of Honor Allied Assault
- Mini Metro
- Mirror's Edge
- Need For Speed
- Need For Speed Rivals
- Peggle
- Plants vs. Zombies
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
- The Saboteur (16 Şubat'ta Eklendi)
- Sim City
- Sim City 2000
- The Sims 3
- This War of Mine
- Titanfall
- Torchlight II
- Trine
- Trine 2: Complete Story
- Unravel