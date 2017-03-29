EA Access ve Origin Access'te Yer Alan Tüm Ücretsiz Oyunlar!

EA Access ve onun PC versiyonu Origin Access'in ne kadar genişlediğini gösteren oyunları listeledik. Son derece muazzam oyunların bulunduğu liste ilginizi çekebilir.

Microsoft’un son zamanlarda PS4’ün ardında kaldığını söylemek, sanırım yanlış olmaz. Özellikle oyunlarda büyük bir atılım gerçekleştiren Sony, Microsoft’un oyun konsolu Xbox One’a büyük çelmeler takmıştı. Ancak Xbox One’ın arkasında yer alan abonelik hizmeti, kullanıcıların Xbox One’a kaymasına neden olmuştu. EA Access ismi ile çıkan abonelik hizmeti, ilk olarak Ağustos 2014’te FIFA 14, Madden NFL 25, Peggle 2 ve Battlefield 4 oyunları için çıkmıştı. Son derece kaliteli oyunlardan oluşan bu liste, günümüzde 30’dan fazla oyuna ulaşmış durumda.

PlayStation 4’te EA Access ne yazık ki mevcut değil. Sony, bu servisin PlayStation hayranları için beklenen değeri sunmadığını ve bir gün EA Access’i PS4’e nasıl getirebilecekleri konusunda EA ile görüşmelere açık olduğunu söyleyerek arkada açık bir kapı bıraktığı açıklamalarda bulundu. Ancak EA’nın böyle bir işin altına gireceğini pek sanmıyorum.

EA Access’in bir diğer önemli özelliği, EA oyunlarını herkesten 5 gün önce indirip oynama imkanını sunması. Aynı zamanda EA Access üyeleri, yine EA oyunlarına %10 indirimle sahip olabilirler. Örneğin 60 dolarlık bir oyunu %10 indirimle direkt 54 dolara satın alabilirler. Üstelik bu hizmetin aylık ücreti 5 dolar, yıllık ücreti ise 30 dolar şeklinde ilerliyor. EA Access ve Origin Access’de yer alan oyunlar şu şekilde;

EA Access Oyunları

Battlefield 3 (20 Ocak'ta Eklendi)

Battlefield 4

Battlefield: Bad Company 2 (20 Ocak'ta Eklendi)

Battlefield Hardline

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Dead Space

Dead Space Ignition (2017'de gelecek)

Dragon Age: Inqusition

EA Sports UFC

EA Sports UFC 2

Feeding Frenzy

Feeding Frenzy 2

FIFA 14

FIFA 15

FIFA 16

Heavy Weapon

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17 (24 Şubat'ta Eklendi)

Madden NFL 25

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mirror's Edge

Mirror's Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NHL 15

NHL 16

NHL 17 (28 Mart'ta Eklendi)

Need for Speed

Need for Speed Rivals

Peggle 2

Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Rory McIlroy PGA Tour

Skate 3 (13 Şubat'ta Eklendi)

SSX

Star Wars Battlefront

Titanfall

Unravel

Zuma

Zuma's Revenge (2017'de gelecek)

Origin Access Oyunları

Aragami (16 Şubat'ta Eklendi)

The Banner Saga

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield Hardline

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Crusader: No Regret

Crusader: No Remorse

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dragon Age: Origins

Dragon Age 2

Dragon Age: Inquisition

Dungeons of Dredmore