  • EA, Battlefield V'teki 'Loot-Box' Politikasını Açıkladı

EA, Battlefield V'teki 'Loot-Box' Politikasını Açıkladı: Öde ve Kazan Olmayacak

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EA, Battlefield V'teki 'Loot-Box' Politikasını Açıkladı: Öde ve Kazan Olmayacak
Star Wars: Batllefront II'deki loot box politikası yüzünden adeta yerin dibine gömülen EA dersini almışa benziyor. Battlefied V'teki açılabilir sandıklar sadece kozmetik amaçlı olacak.

Oyun dünyasını yakından takip edenler hatırlayacaktır: EA, Battlefront II'deki saçma loot-box politikası sayesinde adeta yerden yere vurulmuş, oyuna gelen birçok güncellemenin ve dünyada 'loot-box kumar mıdır?' tartışmasının da fitilini ateşlemişti.
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Sütten ağzı yanan EA, Battlefield V ile yoğurdunu üfleyerek içmeye karar vermiş. EA cephesinden gelen açıklamaya göre, oyundaki başarınızı etkileyecek herhangi bir materyale loot-box aracılığı ile erişemeyeceksiniz. Sandık açılımı yine olacak; ancak bu sandıklar sadece oyundaki karakterin görünüşünü değiştirebileceğiniz kozmetik öğeler içerecek.

Oyunlarda istediğiniz kadar azimli veya başarılı olun; sizden daha fazla para akıtan biri tarafından alt edilmek oldukça sinir bozucu ve oyundan soğutan bir şey. Bu bağlamda EA'in bu hataya bir kere daha düşmemesi sevindirici oldu diyebiliriz. 

Kaynak : https://mashable.com/2018/05/28/battlefield-v-loot-box/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial#CVyG9b8v6aqN
Etiketler: battlefield v, loot-box
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