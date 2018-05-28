EA, Battlefield V'teki 'Loot-Box' Politikasını Açıkladı

Star Wars: Batllefront II'deki loot box politikası yüzünden adeta yerin dibine gömülen EA dersini almışa benziyor. Battlefied V'teki açılabilir sandıklar sadece kozmetik amaçlı olacak.

Oyun dünyasını yakından takip edenler hatırlayacaktır: EA, Battlefront II'deki saçma loot-box politikası sayesinde adeta yerden yere vurulmuş, oyuna gelen birçok güncellemenin ve dünyada 'loot-box kumar mıdır?' tartışmasının da fitilini ateşlemişti.

Sütten ağzı yanan EA, Battlefield V ile yoğurdunu üfleyerek içmeye karar vermiş. EA cephesinden gelen açıklamaya göre, oyundaki başarınızı etkileyecek herhangi bir materyale loot-box aracılığı ile erişemeyeceksiniz. Sandık açılımı yine olacak; ancak bu sandıklar sadece oyundaki karakterin görünüşünü değiştirebileceğiniz kozmetik öğeler içerecek.

Oyunlarda istediğiniz kadar azimli veya başarılı olun; sizden daha fazla para akıtan biri tarafından alt edilmek oldukça sinir bozucu ve oyundan soğutan bir şey. Bu bağlamda EA'in bu hataya bir kere daha düşmemesi sevindirici oldu diyebiliriz.