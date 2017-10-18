EA, Dead Space'in Arkasındaki Stüdyoyu Kapattı!

Oyun dünyasının en büyük toplarından Electronic Arts, önlenemez yükselişini birden fazla oyun serisi üretmesine borçlu, fakat 3 dev yapım olan Dead Space, Battlefield Hardline ve The Godfather oyunlarının arkasındaki stüdyo Viscarel Games’i kapatıyor.

Electronic Arts, spordan stratejiye, FPS tabanlı aksiyon oyunlarından yarış oyunlarına kadar geniş bir yelpazede onlarca farklı serinin yapımcısı olan dev stüdyo. Ancak bazen büyük olmak bile bazı kararları almak için fedakarlık yapmayı gerektiriyor.

EA’ya göre Viscarel’ı kapatma kararının arkasındaki sebep, yeni Star Wars serisini daha çok ön plana çıkartacak iş planları hazırlamak. Uncharted serisinin yönetmeni Amy Hennig’in de sürece dahil olmasıyla yeni Star Wars yapımlarının, öykü odaklı ve bunun yanında neredeyse bütün oyun tarzlarına yönelik içerik sağlayacağını doğrular nitelikte. Başka bir deyişle EA bu kararla, unutulmaz bir serinin başlangıcı için biraz fedakarlık yaptı.

Viscarel Games stüdyolarının kapanma kararının ardından boşta kalan çalışanları ise EA bünyesindeki diğer stüdyolara veya merkez stüdyo olan EA Worldwide’a çekilecekler. Firmanın yaptığı açıklamalara göre, Star Wars oyunlarının yapımına Vancuver stüdyolarında başlanacak. Ancak milyonlarca taraftarı bulunan ve kapanma kararının ardından, geleceği bulanıklaşan Dead Space hakkında net bir bilgi verilmedi.

Dead Space oyunculara benzersiz bir uzay, bilim kurgu ve korku dünyası sunarken, geleneksel yapımların çizgisinden oldukça uzak ve özgün bir yapımdı. diğer yandan EA’nın bu hareketi, oyun dünyasını takip edenler için çok da sıra dışı değil. Firma üstün başarı elde ettiği stüdyolarını kapatma stratejisiyle daha önce bir çok oyun serisinin başlamasını sağlamıştı.

Peki siz ne düşünüyorusunuz, Dead Space serisi bu kararın ardından son bulur mu? Yoksa farklı bir stüdyo ve ekiplerin elinde aynı başarıyı devam ettirir mi?