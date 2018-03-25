EA Games'in Yeni Projesi: Star Wars Açık Dünya mı Olacak?

Electronic Arts tarafından yayınlanan yakın tarihli bir iş ilanı, şirketin 'çevrimiçi altyapıyı tasarlamak, mima,sini tasarlamak ve uygulamak için' kıdemli ekibe katılacak birini aradığını gösteriyor.

Özellikle 'The Sims' oyuncularını sürekli yeni ek paketler çıkararak 'yolması' ile bilinen ve neredeyse her yıl en sevilmeyen firma seçilen Electronic Arts yine de en kaliteli bulunan ve en çok oyun satan firmalardan. Firmanın yeni projesi, Star Wars için yeni bir açık dünya oyunu olabilir.

Bu kanıya varılma sebebiyse EA'nin 'açık dünya projesinde çalışacak bir ekip' araması olarak gösteriliyor. İlana göre, başvuru sahipleri canlı hizmetler, sunucu bakımları, 'matchmaking' ve çevrimiçi özellikleri uygulama deneyimine sahip olmalı. İlanda çalışanın, çoklu platform oyunları, tasarımların yüksek trafikli hizmetleri sürdüreceklerinden emin olmak için ağ ekibiyle çalışmaktan da sorumlu olacağı yazıyor. Bu veriler bir araya gelince, oyunun devasa bir dünyada geçen, çoklu oyuncu destekli bir açık dünya oyunu olma ihtimali artıyor.

Gelişmekte olan Star Wars projesine ilişkin ayrıntılara ilanda ne yazık ki ilanda çok da yer verilmemiş. Geçtiğimiz yıl ekim ayında EA, Visceral Games stüdyosunu kapattığını açıklamıştı. Bu bağlamda Electronic Arts'ın geliştireceği yeni oyun, Visceral tarafından iptal edilen 'Star Wars oyununun' yerini alacak bir oyun olarak gelecek gibi görünüyor.