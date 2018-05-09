EA Müjdeledi: Yeni Battlefield Oyunu Bu Sene Geliyor

Henüz resmi olarak duyurulmamış Battfield'ın yeni oyunu, EA Games'in açıklamalarına göre E3'te duyurulacak.

EA Games, bu yıl karşımıza yeni bir Battlefield oyunuyla geliyor ve önümüzdeki ay düzenlenecek E3 2018'de oyun tanıtılabilir.

EA'nın CEO'su Andrew Wilson, bir sonraki Battlefield oyununda DICE (EA Digital Illusions CE) ekibinin yeni ve beklenmedik şeylerle oyunseverleri karşı karşıya bırakacağını söylüyor: "Her savaş benzersizdir ve her mod kendi zorluklarını beraberinde getirir. Çevrenizle olacak etkileşimden tutun da tek oyunculu hikayelere kadar Battlefield sizi birçok yenilikle karşı karşıya bırakacak."

Wilson, II. Dünya Savaşı'nda yer alacağı iddia edilen 2018 yapımı Battlefield hakkında konuşurken, Battlefield 1'i nasıl başarıya ulaştırdıklarına da değindi: "Lansmandan itibaren hayranlarımız için yeni deneyimler sunacağız ve tecrübelerimizle evrimleşmeye devam edeceğiz.Battlefield 1'in başarısı üzerine inşa edilen ve şirketimizin temel özelliklerinden ilham alan bu yeni oyun, topluluğumuz ile büyümeye ve onları büyülemeye devam edecek."

Eğer bir sonraki Battlefield oyunu, 2. Dünya Savaşı üzerine kurulursa, 2009'da çıkan Battfield 1943'ten beri bu konsepti kullanan ilk oyun olacak. Blake Jorgensen'e Battlefield'ın ertelenip ertelenmeyeceği sorusu yöneltildiğinde ise, çıkış tarihini tam olarak onaylamamakla birlikte oyunun önümüzdeki günlerde tanıtılacağını ve E3'te büyük ihtimalle açıklanacağını söyledi.