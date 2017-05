EA'nın Paylaştığı Bu Gizemli Görselde Ne Görüyorsunuz?

EA'nın Need for Speed için paylaştığı görsel, çok önemli bir bilgiyi içinde bulunduruyor. Yakında E3 2017'de tanıtılması beklenen Need for Speed'e ithafen paylaşılan görselin neyi anlatmak istediğini bakalım bulabilecek misiniz.

E3’ün başlamasına çok az bir zaman kaldı. Sayısız devam oyunu ve yeni oyunların tanıtılacağı fuarda, muhteşem yapımlar duymayı bekliyoruz. Bununla birlikte EA, yeni Need for Speed oyunu için şifreli bir görüntü yayınladı. Geçen sene çıkan ve pek beğenilmeyen oyunun ardından oyuncularının sözünü dinleyeceğini belirten EA, yeni oyunun bu sene geleceğini resmi olarak duyurdu. Yayınlanan bu gizli görsel, yeni oyun için çok önemli bir detayı aktarıyor. Aşağıdaki görsele bakarak görselin neyi anlatmaya çalıştığını bulmaya çalışın. İpucu: Görselin neye benzediğini anlamak için parlaklığını düşürmeyi deneyebilirsiniz. Bu dumanlı görsele dikkatle baktığınızda, bir şehir görseli olduğunu anlamışsınızdır. Oyunun nerede geçeceğini gizli bir şekilde yayınlayan EA, görselin parlaklığını kıstığınızda bölgenin Amerika Seattle olduğunu görmenizi sağlıyor. Parlaklığı kısılmış görseli merak edenler, hemen aşağıdaki paylaşımı inceleyebilirler. İLGİLİ HABER Need for Speed'in Geliştiricisi Ghost Games'ten Önemli Açıklamalar Geldi! Bu ayın başlarında onaylanan oyun, Ghost Games tarafından geliştiriliyor ve E3 etkinliğinin hemen öncesinde gerçekleştirilen EA Play’da tanıtılması bekleniyor. Son yıllarda kötü bir grafik çizen Need for Speed’in bu sene hangi özelliklerle gelmesini istersiniz?

