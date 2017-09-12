EA Sports, FIFA 18’in PC Sistem Gereksinimlerini Açıkladı!

EA Sports, bu ay içerisinde satışa çıkacak FIFA 18 için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Görünüşe göre FIFA 18, DirectX 12 desteğine sahip ilk oyun olacak.

Aşağıda listeler halinde göreceğiniz sistem gereksinimlerine baktığımızda, elinizde en kötü bir Intel i3 işlemcinin olması gerekiyor. Bunun dışında RAM olarak 8 GB’den aşağısı, oyunu oynayabilmeniz için maalesef yeterli olmayacak. Şimdi hem DirectX 11 hem de 12 için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine bir bakalım:

DirectX 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

Windows 7/8.1/10 – 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz RAM: 8GB

8GB HDD: 50.0 GB

50.0 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon R7 260

NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon R7 260 DirectX: 11.0

DirectX 11 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

Windows 7/8.1/10 – 64-Bit İşlemci: Intel i5-3550K @ 3.40GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Intel i5-3550K @ 3.40GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz RAM: 8GB

8GB HDD: 50.0 GB

50.0 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9 270

NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 DirectX: 11.0

DirectX 12 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

Windows 10 – 64-Bit İşlemci: Intel i3 6300T veya benzer performanstaki işlemciler

Intel i3 6300T veya benzer performanstaki işlemciler RAM: 8GB

8GB HDD: 50.0 GB

50.0 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ve AMD Radeon R9 270X

NVIDIA GeForce GTX 670 ve AMD Radeon R9 270X DirectX: 12.0

Birkaç ay önce FIFA 18 için hazırladığımız videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.