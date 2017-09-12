EA Sports, FIFA 18’in PC Sistem Gereksinimlerini Açıkladı!

Aşağıda listeler halinde göreceğiniz sistem gereksinimlerine baktığımızda, elinizde en kötü bir Intel i3 işlemcinin olması gerekiyor. Bunun dışında RAM olarak 8 GB’den aşağısı, oyunu oynayabilmeniz için maalesef yeterli olmayacak. Şimdi hem DirectX 11 hem de 12 için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine bir bakalım:
DirectX 11 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
- RAM: 8GB
- HDD: 50.0 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon R7 260
- DirectX: 11.0
DirectX 11 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit
- İşlemci: Intel i5-3550K @ 3.40GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz
- RAM: 8GB
- HDD: 50.0 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon R9 270
- DirectX: 11.0
DirectX 12 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit
- İşlemci: Intel i3 6300T veya benzer performanstaki işlemciler
- RAM: 8GB
- HDD: 50.0 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ve AMD Radeon R9 270X
- DirectX: 12.0
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