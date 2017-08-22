EA Sports, Gamescom'a Özel FIFA 18 Tanıtım Videosu Yayınladı!

EA Sports, Gamescom 2017'de, çıkışına bir ay kalan FIFA 18'in yeni tanıtım videosunu yayınladı.

EA Sports, Gamescom 2017’nin 2. gününde sahne aldı ve merakla beklenen FIFA 18’e ait yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Oyunun kapak yüzü olan Ronaldo’nun ağırlıkta olduğu tanıtım videosu, özellikle şut pozisyonları ve futbolcuların tepkileri üzerinde yoğunlaşıyor.

29 Eylül’de satışa çıkacak FIFA 18’e ön sipariş vererek 26 Eylül’de ulaşabilirsiniz. Oyunun standart paketi PC için 238 TL, PlayStation ve Xbox için 269 TL olarak belirlendi.

Aşağıdaki videoya geçmeden önce dilerseniz FIFA 18'deki yeni çalımla ilgili edindiğimiz bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz.