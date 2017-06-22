EA Sports’tan Açıklama: FIFA’da Kesinlikle Momentum Yok!

FIFA oyuncularının yıllardır şikayet ettiği momentum ya da script adıyla bilinen sıkıntıyla ilgili EA Sports’tan bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA oyuncusu bir Reddit kullanıcısı, oyunda momentumun yer aldığı kodlarla ilgili bir keşifte bulunduğunu iddia etmiş ve bunu herkesle paylaşmıştı. Kodlara bakıldığında FIFA’nın oyunun dengesini skora, ataklara, şut sayısına ve bazı faktörlere göre değiştirdiğine tanık olmuştuk. Bunun dışında bir çok oyuncu, özellikle de FUT ve Seasons modlarında momentumum kesinlikle olduğunu iddia ediyor. (momentum, forvetlerin boş kalelere bile gol atmamasına ya da tecrübeli bir defans oyuncusunun topu ayağına dolaştırmasına sebep olan durum)

Söylentilerin giderek alevlenmesi, FIFA’nın yaratıcı yönetmeni Matt Prior’un bazı açıklamalarda bulunmasına sebep oldu. “Bununla ilgili sık sık sorular ve duyumlar alıyoruz. ‘Oyununuzda bunları yapan bir programlama mı var?’ diye sorduklarında gönül rahatlığıyla şu cevabı veriyorum: Hayır. Bu sadece futbol. Eğer iyi bir futbol izleyicisiyseniz, bunların gerçek futbolda da sık sık yaşandığını görürsünüz” diyen Prior, FIFA oyunlarında oyuncuların sık sık buna benzer sorunlar yaşamasını şu şekilde değerlendirdi: “Bunun sebebi momentum değil, oyuncuların mental yetenekleriyle yorgunluğunun baz alınarak ortaya çıkan bir durum.”

Gerçek hayattan bir örnek vererek FIFA’yı savunmaya devam eden Prior, “Ben Manchester City taraftarıyım. En son izlediğim City maçında Middlesbrough'ya karşı oynuyorduk. Topla oynama yüzdemiz 80’e kadar çıkmışken adamlar bir kere geldiler ve golü attılar. Bu başınıza FIFA’da gelse momentum dersiniz, fakat gördüğünüz üzere gerçek hayatta da buna benzer şeyler yaşanıyor” dedi.

Matt Prior’un bu açıklamalarını tatmin edici buluyor musunuz? Bu arada hatırlatalım PES'te hakem kararlarında %7 gibi bir hata payının olduğu da söylenmekte. Yani firmalar aslında böyle dokunuşlarla oyunu daha heyecanlı hale getirip bizleri de çıldırtmak istiyor :) Son olarak dilerseniz FIFA 18'le ilgili hazırladığımız videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.