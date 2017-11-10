EA, Titanfall'un Yapımcısı Respawn’ı Satın Aldı!

Oyun dünyasını tekelleştirmeye devam eden Electronic Arts, başarılı yapımlara imza atan stüdyoları bir bir satın almaya devam ediyor.

Fantastik macera ve aksiyon oyun serisi Titanfall, oyun dünyasının en sevilen yapımlarından birisi olmayı başarınca Electronic Arts, bu başarı elde eden Respwn stüdyosunu satın aldı

Oyunseverler Titanfall serisini yakından tanıyorlar. Serinin ikinci oyunu 2016’da çıkış yaptı ve hala sıcaklığını koruyor. Ancak Respawn stüdyosu bir süredir oyuna destek vermeyi ve aylık güncelleme yayınlamayı ihmal ediyor. Stüdyonun CEO’su oyunun beklenenden daha düşük satış rakamları elde ettiğini açıkladı, bunun en büyük nedeni ise Battlefield 1 gibi büyük yapımların gölgesinde kalmak olduğunu belirtti.

Geleceği belirsizleşen Titanfall 2, en son Ağustos ayında büyük bir güncelleme aldı ve yaklaşık 3 aydır destek almıyor. Bu hareketsizliğin ardındaki neden, söz konusu büyük yapımlara imza atan dev Stüdyo Electronic Arts’ın yaklaşık 400 milyon dolarlık ödemeyle Respawn’ı satın alması. Elbette tüm sektör ve oyuncular, satın alma işlemini duyduktan sonra şakına döndüler.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınlayan EA, Respawn stüdyosunun üzerinde çalışma yürüttüğü Titanfall VR, Titanfall 3 ve mobil oyun versiyonu hakkında detay vermedi. Yani bu yapımların geleceği de belirsizlik kazandı.

Titanfall’ın mobil oyun versiyonunu bir ortaklıkla yayınlayan Güney Koreli Nexon da bu satın alma işlemlerine dahil oldu ve EA tarafından 455 milyon dolarlık satın alma teklifiyle karşılandı.

Anlaşılan o ki EA, oyun dünyasının tekeli olamaya devam edecek. Firam bir süre önce Star Wars oyun serisinin arkasındaki yapımcı stüdyo olan Visceral Games’i de satın almıştı. Devam etmekte olan projeler hakkında bir açıklama daha beklediğimiz EA, bu stüdyoların bünyesinde daha gelişmiş yapımlarla karşımıza çıkabilir. En azından oyunseverleri her zaman memnun edebilen bir potansiyeli var.