Drone kullanmaya yeni başlayanlar ya da sadece eğlencesine bir drone almak isteyenler için üstün yetenekli mini dronelardan olan Eachine E20, ters gidebilme kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Son dönemlerin en popüler ürünlerinden olan dronelara noktasında yeni başlayacak ya da sadece eğlence için kullanacak kişilere DJI, Parrot gibi markaları ilk aşamada pek önermemekteyiz. Her ne kadar kaliteli ve muhteşem çekimler yapabileceğiniz dronelara sahip olan bu markalar, yeni başlayanlar yerine profesyonel kullanıma uygun olduğunu belirtmek gerek.

Bu noktada hem uygun fiyatlı hem de mini mini yapısıyla dikkat çeken Eachine E20 3D Mini Spider Drone, tam ihtiyacınız olan bir drone olabilir. Zaten uygun fiyatıyla ön planda olan bu drone, minik ve oldukça hafif olduğu için rahatça taşınabilir, örümceğe benzer tasarımıyla farklı ve karizmatik ve en önemlisi ise diğer binlerce dronedan farklı olarak ters gidebilme özelliği ile de farklı bir drone olarak dikkat çekiyor.

Son olarak minik ve hafif olduğu için Türkiye’de uygulanmaya başlanan drone kayıt işlemlerine tabii olmayan bu drone’u satın alır almaz kullanmaya başlayabilirsiniz. Fiyatına göre oldukça yetenekli olan Eachine E20 3D Spider Drone hakkındaki detayları ise aşağıdaki videodan görebilirsiniz;

Eğer siz de Eachine E20 3D Spider Drone’a sahip olmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan satın alabilir, tüm drone çeşitlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.