eBay Mobil'de Face ID İle Alışveriş Yapılabilecek

Face ID'nin alışverişlerde kullanılacağı ilk uygulama olacak olan eBay mobil uygulaması, kullanıcılara sağladığı güvenlik ve kullanım kolaylığı nedeniyle bir çok online mağaza tarafından tercih edilecek gibi görünüyor.

iPhone X kullanıcıları için alışveriş daha bir kolaylaştı. eBay bu sabah yaptığı duyuruyla artık Face ID’nin eBay’ın iOS uygulamasında alışverişler için kullanılabileceğini bildirdi. Bu duyuruyla birlikte eBay, alışverişlerde Face ID özelliğinin kullanılacağı ilk üçüncü taraf uygulama olacak.

iPhone X’da bulunan Face ID özelliği, kullanıcı kimliği tespiti için yüz haritalandırma teknolojisini kullanıyor. Face ID, kullanıcının yüzünün üç boyutlu modelini çıkarmak için infrared (kızıl ötesi) noktalarla işlem görüyor. Daha sonra oluşturulan bu model, kullanıcının iPhone X cihazında kayıtlı olan veriyle karşılaştırılarak, telefonun açılması ve alışverişlerin yapılması sağlanıyor.

Apple, Face ID’nin, daha önceki iPhone modellerinde bulunan Touch ID (parmak izi okuyucusu) teknolojisine göre daha güvenilir olduğunu söylüyor. Touch ID’nin yanılma oranı 50.000’de 1 iken, Face ID’de bu oran milyonda bire kadar düşüyor. iPhone X’daki Face ID özelliğinin atlatılabildiğine dair bazı haberler bulunmakla birlikte, söz konusu teknolojinin Samsung Galaxy ya da diğer Android telefonlarda bulunan benzer teknolojiden çok daha tutarlı olduğu biliniyor.

eBay, iPhone X’un Eylül ayında duyurulmasından kısa bir süre sonra başlamıştı yeni uygulamasını geliştirmeye. Bu teknolojinin tatil sezonunda (yılbaşı tatiline atıfla) kullanılabilecek durumda olup olmadığını kesinleştirmek için, iPhone X’un piyasaya sürülmesinin beklenmesi esnasında simülasyon yazılımı kullanılmıştı test amacıyla. Cihazlar piyasaya sürüldüğünde eBay yeni telefon üzerinde son bir deneme roundu gerçekleştirmişti.

eBay, Face ID özelliğiyle satış yapacak olan ilk üçüncü taraf uygulama olmakla birlikte diğerlerinin de kervana katılacağını tahmin etmek, zor değil. Face ID’nin gelişmiş güvenlik özelliği ve alışverişlerde kimlik doğrulaması esnasında kullanılacak kolay bir kuruluma sahip olması, mobil web siteleri ve uygulamalardan gelen satışlardaki artışlar nedeniyle bir çok perakende mağaza için oldukça çekici bir entegrasyon seçeneği olarak sivrilmesini sağlıyor.