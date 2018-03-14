Gittigidiyor, diğer satıcılara ilham olması açısından bazı kısa filmler üzerinde çalıştığını duyurdu. İlk kısa film ise, hala mobilyacılık yapan 90 yaşındaki Mehmet amca ile ilgili.

Türkiye’nin en ünlü e-ticaret platformlarından biri olan Gittigidiyor’a üye olmak isteyen yaşlı bir adam, şirketin kayıt prosedürünü değiştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, platformlarında bulunan bazı satıcıların hikayesinin diğer satıcılara da ilham olması gerektiğini belirttiği açıklamasında, platformlarında karşılaştıkları bazı özel konular için filmler çekmeye karar verdiklerini belirtti. Kantarcı, “Proje kapsamındaki ilk filmimizi mobilya sektöründe pek çok ilke imza atan ve Türkiye’nin ilk seri mobilya üreticisi olan 90 yaşındaki Mehmet amcamız için çektik. Mehmet amca, GittiGidiyor’un en yaşlı satıcısı ünvanına sahip” dedi.

Habertürk’ün yaptığı habere göre Kantarcı, “Mehmet amcanın hikayesi çok ilginç, GittiGidiyor’a ilk kayıt yaptırmak istediğinde 1928 doğum yılını sisteme girmesi gerekiyor, ancak sistem geriye dönük olarak belli bir yıla kadar seçme imkanı sunuyor ve Mehmet amca sistemde kendi doğum yılını bulamadığından kayıt işlemi yarıda kalıyor. Sonrasında GittiGidiyor olarak eBay ile iletişime geçip onun doğum yılının da sisteme eklenmesini sağladık. Mehmet amca, şimdi el emeği göz nuru mobilyalarını e-ticaret sayesinde alıcılarına ulaştırabiliyor” diyerek Mehmet amcanın hikayesini kısaca anlattı.

SİM Mobilya fabrikasının kurucusu Mehmet İrfan Dolgun, İzmir’in Ödemiş ilçesinde hala mobilyacılık yapıyor. Mehmet amca, ürettiği mobilya eşyalarını Gittigidiyor üzerinden satmaya devam ediyor.

E-ticaret %30 Civarında Büyür

Kantarcı, 2013-2016 döneminde Türkiye’de e-ticaret hacminin yüzde 34 büyüdüğünü, kesin rakamlar bilinmese de 2017’de bu büyümenin yüzde 25-30’a ulaştığını açıkladı. Bu hızla büyümeye devam etmesi beklenen e-ticaret hacminin 2018’de de yüzde 25-30 bandında büyüyeceğini söyleyen Kantarcı, 2016’da pazar büyüklüğünün 30.8 milyar TL’ye ulaştığını, 2018’de bu sayının çok daha yukarılara çıkacağını düşündüğünü söyledi.