Daha önce sadece davet edilenlerin kullanımına açık olan uygulama, artık herkesin hizmetine sunuldu. Çocuğunuzun internet üzerindeki gezinme alışkanlıklarını kontrol ve takip edebileceğiniz uygulamanın kurulumu ve kullanımı da oldukça basit.

Her çocuk kendine ait bir telefonu olsun ister. Nasıl arama yapacaklarını ya da mesaj atacaklarını bilmeseler bile (ki bu devirde o tip bir çocuk kalmadı), oyun oynamak ya da tıpkı anne ve babaları gibi video izlemek için bir telefon sahibi olmaya can atan çocukların ailelerinin, çocukların ekran başında ne kadar zaman harcadıklarını bilmeleri oldukça zor. Google’ın yeni ‘Aile Hattı’ servisi bu konuda yardımcı olmayı amaçlayan ilk araç değil fakat, mevcut olanların en iyisi ve ailelerin el altında bulundurdukları uygulamalar sandığına kısa zamanda dahil olacak cinsten.

Temel özelliği çocukları baskı altına almadan, telefonda harcadıkları zamanı belirleme ve ekranın takibini yapma imkanını veren uygulamanın kurulum ve kullanımına kısaca göz atalım.

Kurulumun ilk aşaması

Bunun için 3 şeye ihtiyacınız olacak:

1. Android telefon, tablet, iPhone ya da iPad (sizin için)

2. Android Nougat üzerinde çalışan telefon ya da tablet (Çocuğunuz için)

3. Google hesabı

Bu üç şeye sahip olduğunuz sürece işe başlamak oldukça kolaydır.

Öncelikle Play Store ya da App Store’a gidiyor ve programı yüklüyoruz. Yüklenip kurulduktan sonra, hesabınızı çocuğunuzunkiyle bağlayacak olan ‘aile grubu’nu başlatma ekranı çıkacak karşınıza. Gruba 4’e kadar aile üyesini dahil edebiliyorsunuz.

Daha sonra uygulamanın en önemli bölümünü oluşturacaksınız: Çocuğunuzun ‘Google’ hesabı. Daha önce 13 yaş ve üzeri çocukların kullanımına sunulan Google hesaplarına yönelik kısıtlama, ‘Family Link’ uygulamasıyla kalkıyor. Gerekli alanları doldurduktan sonra, ki işlemin belki de en uzun ve zor bölümü olacaktır, ailelerden işlemi tamamlamaları için bir adet kredi kartı bilgisi girmeleri talep edilecektir. Ki böylece bu işlem için izin vermiş oldukları, Google tarafından teyit edilmiş olabilsin. İşlem esnasında 30 cent’lik bir kesinti yapılacak olup, bu tutar işlem tamamlandıktan sonra kartınıza iade edilecektir. Gerçi edilmese de olur. Altı üstü 1 lira kadar bir tutar. Google’a sadakamız olsun.

Çocuğunuzun Android telefonundaki kurulumu yapalım

Bir ebeveyn olarak sizin işinizi gördük. Gelelim çocuğunuzla ilgili olan bölüme. Cihaz Android ve Nougat versiyonu bir işletim sistemi olmalı. Bu nedenle seçilecek cihaz çeşidi oldukça azalıyor. Diyelim ki eski cihazlardan birini kullanıyorsunuz. O halde yapmanız gereken öncelikle yeni bir kullanıcı oluşturmaktır. Daha sonra Family Link uygulamasını cihaza yükleyerek, çocuğunuzun Google hesabı ile giriş yapabilirsiniz. Bu cihazdaki kurulum bittiğinde, sizin cihazınızda mevcut olan uygulama otomatik olarak işlemin bittiğinin farkına varacak ve derhal çocuğunuzun cihazıyla eşleşmeyi sağlayacaktır.

Çocuğunuzun cihazındaki uygulamaları engelleyebilir, yüklemelere verilecek izinleri belirleyebilisiniz

Ebeveyn cihazında konum servislerini ayarlayabilir (ki bağlantı noktasında sorun yaşanan yegane alanlardan biridir), uygulamanın aktivitesini ve yüklemeleri görebilir, çocuğunuzun cihazında zil çaldırabilir, uygulama izinlerini, alışveriş durumlarını, Chrome’daki siteleri engelleme gibi işlemleri ve arama sonuçlarını filtrelemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzun telefonda belirli bazı programları kullanmasını engelleyebilirsiniz (uzaktan bütünüyle silmek suretiyle). Çocuğunuz da aynı zamanda ne kadar kullanım yaptığına dair bir ekranı görebilecek olmakla birlikte, ayarları değiştirmek gibi bir şansa maalesef sahip olamayacaktır.

Diyelim ki Play Store’a girdi ve uygulama yüklemeye çalışıyor. Konuyla ilgili derhal bir bildirim alıyor, ilgili işleme izin verip vermeme kararını vermek gibi güç olmakla birlikte, ulvi bir görevle görevlendiriliyorsunuz. Olur da rikkate gelir, uygulamanın yüklenmesine olumlu tepki verirseniz, uygulamanın ilk kez çalıştırılması için aile şifrenizi de girmeniz gerekiyor. Sonrasında uygulama ile ilgili bir takım ayarları da yapabiliyorsunuz.

Çocuğunuzun ekran başında geçireceği süreyi kısıtlamak

Tüm ayarların bulunması ve anlaşılması oldukça kolay olmakla birlikte, çocuğunuzun olası bir sıkıntıya düşmesine engel olabileceğiniz sayısız kontrol imkanı da sunuluyor. Gelin görün ki uygulamanın en can alıcı özelliği, ekran süresinin ayarlanabilir olması.

Bu konuyla ilgili sekme altında çocuğunuzun telefonda geçireceği günlük zaman limitini belirleyebiliyor, yatma saati ayarlayabiliyorsunuz. Böylece gecenin bir yarısı gizlice kalkıp, sizden habersiz oyun vs. oynamasının da önüne geçmiş oluyorsunuz (size yapılmayanları çocuğunuza yapmak ne derece adil, orası size kalmış). Zaman kısıtlaması devreye girdiğinde çocuğunuza herhangi bir bildirim gitmediği gibi, telefonunu da açmaktan yoksun hale geliyor. Tabii arama yapma ya da aramalara cevap verme fonksiyonu aynen berdevam (acil durumlar için).

Her ne kadar uygulama, geç kalınmış bir uygulama olsa da, Google işi doğru yapabilmek için biraz zamana ihtiyaç duymuş gibi. Kolay kurulumdan tutun da, mevcut hassas ayarlara kadar her şey, çocuklarının internet alışkanlıklarını kontrol etme noktasında biraz olsun yardıma ihtiyacı olan çalışan ailelerin imdadına koşuyor.

Siz yine de çok da gaddar olmamaya özen göstererek, en azından günlük kullanım süresi noktasında olabildiğince müsamahakar davranmaya çalışın ki, onlar da çocuklarına aynı işkenceyi uygulamasınlar. Şaka şaka, olması gerekeni olması gerektiği zamanda yapmayı öğrenmenin en güzel yolu, çocuk yaşta uygulanan, prensip dolu bir aile terbiyesi olsa gerek.