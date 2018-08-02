Çocukları İyi Fortnite Oynasın Diye Koç Tutan Ebeveynler

Wall Street Journal, oyun ve e-spor dünyasını oldukça yakından ilgilendirecek garip bir dosyayı haberleştirdi: ABD ve İngiltere’deki bazı ebeveynlerin, Fortnite: Battle Royale konusunda çocuklarını yetiştirmek için saatine 35 dolar ödedikleri antrenörler tuttuklarını yazdı.

E-spor sektörünün günden güne gelişmesi, artık anne ve babaların oyun dünyasına farklı şekillerde yaklaşmasına neden oluyor. Çok ciddi rakamlara transferler gerçekleştiriliyor, ciddi bir izleyici kitlesine hitap eden turnuvalar düzenleniyor. Son ayların gözde oyunlarından olan Fortnite da bu dünyanın bir parçası.

Madalyonun diğer tarafında ise bağımlılık var. Oyun bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekle kalmıyor, onları sosyal ortamlardan uzaklaştırdığı için dünyaya yabancılaştırıyor. E-spor sektöründe faaliyet gösteren sporcuların büyük bir kısmı, artık buna bir iş mantığı ile yaklaştıkları için günlük faaliyetlerini devam ettirebiliyorlar.

Peki tüm bunları bir kenara bırakıp çocukları için Fortnite antrenörleri tutan anne ve babalardan bahsetsek? Hem de saati 35 dolara. Bu eğitimler, çocuklara verilen piyano ya da tenis dersleri gibi gerçekleştiriliyor.

İngiltere’nin Winchester kentinde yaşayan bir anne, WSJ’ye “Sadece oyun oynamak için değil, iyi oynamak için baskı var. Tıpkı okuldaki dersleri gibi” diyor. Fortnite için çocuklarına antrenör tutan bazı ebeveynler, çocuklarının bu hobilerini kazançlı bir e-spor kariyerine dönüştürmek istediklerini söylediler. En azından çocuklarının üniversite okurlarken rahat etmelerini sağlamak için bunun mantıklı bir adım olduğu görüşündeler.

Ebeveynler, söz konusu antrenörleri, sosyal medya siteleri aracılığıyla buluyorlar. Ders başına ortalama ücret 15 ila 35 dolar arasında değişiyor. Bu durum, ülkedeki oyun koçluğu yapan kişilere de epey olumlu yansıdı. Eskiden sadece bu işleri merak eden genç ve parası bol insanlara ders veren koçlar, artık anne ve baba rızası alarak daha çok insana ulaşabiliyorlar.

Ebeveynlerin büyük bir kısmı bu derslerin satranç ya da basketbol derslerinden çok da farklı olmadığını söylüyorlar. Haber üzerine sosyal medyadan gelen tepkiler, kamuoyunun bu fikirlere henüz çok ısınmadığını gösteriyor.