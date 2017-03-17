Google, "Aile Bağlantısı" İsimli Uygulama Geliştirdi!

Google, telefon ve internet gibi tehlikeli yerlere çocuğunuzu teslim etmeden önce onları kontrol edebilmeniz için "Aile Bağlantısı" ismi ile uygulama geliştirdi.

Dünya üzerinde genel olarak bakacak olursak, en büyük amacımızı gerçekleştirmek için çabalarız. Çocuklarımızın daha iyi yaşaması için çabaladığımız her dönem çocukların hoşuna gitmeyebilir, ancak onların iyiliği istediğimiz için bazı kurallar olmak zorunda. Yeri gelince, saatinde yatmalı, derslerini çalışmalı okuluna gitmeli ve daha bir sürü şey.

Bu durumlar arasında özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesi ile patlak veren çocukların telefon sorunu var. Telefonlarda yer alan dünya, kirli bir dünya. İyi yanı olduğu kadar kötü ve özellikle savunma mekanizması zayıf olan çocuklar için tehlikeli bir alan, ancak sizde birer ebeveynseniz az çok bilirsiniz ki, çocukların telefona olan ilgisi inanılmaz düzeylerdedir.

Google, bunu önlemek için yeni bir Android uygulaması geliştirdi. Aile bağlantısı olarak adlandırılan yeni Google uygulaması ile çocuğunuzun güvenli sitelere girmesini sağlayabilir, gezdiği internet sayfalarını görerek yalnızca güvenli web sayfalarına gittiğine emin olabilirsiniz. Aile bağlantısı henüz açılmadı ve ilk başta yalnızca ABD’de başlayacak. Zaman içerisinde tüm dünyaya açılacak uygulama çocuklarınızı korumak için kullanabileceğiniz bir uygulama.

Ebeveynler bu uygulama sayesinde, çocukların kullanabileceği uygulamaları yönetebilir, istediğiniz zaman ekrana erişim sağlayabilir ve cihazın yatma süresini ayarlayabilirsiniz. Bu sayede odasına uyumaya gönderdiğiniz çocuğunuzun sizden gizli telefon kullanmadığına emin olabilirsiniz.

Bu uygulamanın çalışması için Android 7.0 Nougat’la çalışan bir telefona sahip olmanız gerekiyor, ayrıca azami sayıda Android 6.0 Marsmallow sistemini kullanan telefonda bu sistemden yararlanabilecek.