Ebola Virüsüne %100 Çözüm Bulundu!

İlk olarak 1976’da ortaya çıkan ancak 1995, 2000 ve 2007 yılında oldukça yayılan Ebola virüsüne %100 çözüm sonunda bulundu!

Dünyanın kitlesel olarak sorun yaratan virüs türlerinden biri olan Ebola, ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde aynı anda salgına yol açmıştı. 22 Ağustos 2014 tarihi itibariyle ise 2615 vaka görülmüş, bu hastalardan 1427 kişinin ölümüne neden olmuştur.

Ardından 2007 yılında ise özellikle Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden vuku bulan bu hastalık, 2 yıl içinde 445 kişide vaka görülmesi ve 238 hastanın ölümüne sebebiyet vermesiyle yeniden gündeme gelmişti.

Fakat artık Ebola’ya veda etme vakti geldi. Ebola’nın tedavisi için bulunan aşı bir süredir test ediliyordu ve son olarak Yeni Gine’de yapılan testlerde %100 başarı elde etti. Bu hafta içinde 11.841 kişide denenen aşı, 5.837 kişide 10 gün içinde Ebola’nın izleri tamamen silerek başarısını kanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden de onayını alan bu aşı, özellikle Afrika tarafında sık sık görülen Ebola’nın artık kökünü kurutabilecek.