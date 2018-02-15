2015 yılında kurulan Slovak şirket, Ekokapsül’ün (Ecocapsule) üretimini ilan etti. Eşi benzeri bulunmayan mikro evlerin sürülebilmesi için bir insan gücüne ihtiyaç bulunmuyor. Kulağa hoş gelen özellik, oldukça büyük ilgi topladı.

Şekil olarak yumurtaya benzeyen ilk hareketli konut, Bratislava’nın merkezinde bulununan UNIQ binasının çatısında sunuldu ancak yakında Japonya’daki yeni sahibine gönderilecek.

İlk aşamada 50 parça ile sınırlı serisi ABD, Japonya, Avustralya ve AB’deki alıcılar için satışa sunulmaya hazırlanılıyor.

Şirketin CEO’su “İlk mikro evin piyasaya sürülebilmesi için aylarca süren bir maratondan geçtik. 2018 yılında ise seriden parçalar üretmek ve mikro evleri yeni kullanıcılarına teslim etmek istiyoruz. Önümüzdeki yılın başında daha büyük bir kitleye hitap ederek, yolumuza devam edeceğiz.” şeklindeki açıklamalarıyla yeni mikro evlerin artacağından ve daha büyük bir kitle tarafından kullanılacağından bahsediyor.

Yeni nesil evler nispeten küçük olmasına karşın, enerji bakımından oldukça verimli. İki yetişkini rahatça barındırabilecek evde mutfak, tuvalet ve sıcak duş gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek özellikler de unutulmamış. Bunların yanı sıra katlanabilir yatak sayesinde spor aletleri veya özel ekipmanlar için de çok fazla saklama alanı kullanıcılara sunulmaktadır.

Her özelliğin en küçük ayrıntısı dahi düşünülerek üretilen kapsül, küresel şekli sayesinde yağmur suyu ve çiğin toplanmaması için optimize edilmiştir. Yağmur suyu için özel olarak üretilen filtreler sayesinde, yaşayanların herhangi bir su kaynağına ihtiyaç duymadan, yağmur suyundan faydalanmasına ise olanak tanınmıştır.