Edelkrone'dan Bin Bir Yeteneğe Sahip Yeni Ürün: Motion Box!

Ürettiği son teknoloji kamera ekipmanları ile hem ülkemizde hem de uluslararası alanda film yapımcıları ve fotoğrafçılara 'özel' çekimleri çocuk oyuncağı haline getiren Edelkrone, yeni ürünü Motion Box'ı tanıttı.

Bugüne kadar piyasaya sürdüğü ürünler ile gerek profesyonel ve amatör film yapımcıları gerekse fotoğrafçılar için uluslararası bilinirliğe ulaşmış olan Ankara merkezli Türk ‘kamera ekipmanı’ üreticisi Edelkrone, ürün yelpazesine bin bir yeteneğe sahip yeni birin ürün daha ekledi: Motion Box.

Diğer Edelkrone ürünleri ile bağlanarak işlevselliğini katlayabilen Motion Box, hem Android hem de iOS işletim sistemi için geliştirilen bir mobil uygulama aracılığı ile manuel olarak kontrol edilebiliyor. Motion Box tek başına time-lapse 2.0, stop motion, 360 mod çekimleri için mükemmel olsa da yapabileceklerinin bir sınırı bulunmuyor.

Daha çok sabit objeleri geçişli olarak çekmek için geliştirilen Motion Box, SliderONE PRO ile birleştirildiğinde son derece profesyonel çekimlerin selfie çekmek kadar kolay gerçekleştirilmesini sağlıyor. Henüz satışa sunulmamış olan Edelkrone Motion Box için buraya tıklayarak ön sipariş verebilir, 65 TL indirim ile 1234 TL’ye sahip olabilirsiniz.