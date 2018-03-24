Efsane Oyun Street Fighter Televizyon Dizisi Oluyor

Efsane konsol oyunu Street Fighter'ın dizisi, 'Street Fighter: Assassin Fist' adlı internet dizisinin yaratıcılarından gelecek.

Deadline'da yayınlanan bir habere göre, Street Fighter yapımcıları, Entertainment One'da gösterime girecek olan yeni bir TV dizisi şovu üzerinde çalışmakta.Yeni şovun yapımcıları daha önce 'Street Fighter: Assassin Fist' adlı web dizisinde büyük bir paya sahiptiler ve ekibin, gelecek günlerde televizyon dizileri için neler yapabileceklerini öğreneceğiz.

Capcom's Street Fighter'ın yönetici yapımcısı Yoshinori Ono, Street Fighter hayranları ile şu sözleri paylaştı: "Uzun bir aradan sonra Assassin Fist'in arkasındaki ekip ile çalışacağız. Onlar Mark Gordon ve eOne gibi birçok televizyon deneyimi olan bir şirket. Ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir televizyon dizisi olarak, Street Fighter’ın sadık bir uyarlamasını yapacağız." Ekibin önceki çalışmasının fragmanı ise şu şekilde:

Dizide dublör Joey Ansah, 2010'daki 'Street Fighter Legacy Short'dan sonra uzun bir yol kat etmişti. Ansah, bu projenin yapımda emeği geçen isimlerden biri. Yeni şov, Ryu, Ken, Guile,Chun-Li, M. Bison'un kovalamacalarını ve World Warrior dövüş turnuvasına katılmalarını anlatacak. Dizide Street Fighter II'ye de göndermeler mevcut. Ekibin geçmişte yaptığı projeler, bu projeye hak ettiği muameleyi sunabileceklerini gösteriyor.