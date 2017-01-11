Efsane Bilgi Yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Değişiyor

Kenan Işık'ın rahatsızlanmasından sonra uzun süredir Selçuk Yöntem'in sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" programının sunucu koltuğunu Murat Yıldırım devralıyor.

Çıkan her soruyla sosyal medyada gündem yaratan, sürekli üniversite mezunlarının ilk sorudan elendiği ülkemizin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in sunuculuğunu Kenan Işık üstleniyordu.

Ancak Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirerek programı sunamayacak duruma gelmesiyle birlikte bir süre programı her hafta farklı bir isim sunmuştu. Bu süreçten sonra 2014'te programın sunucu koltuğunu Selçuk Yöntem almıştı.

Yaklaşık iki yıldır Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasını sunan Selçuk Yöntem de artık sunucu olarak programda yer almayacak. Selçuk Yöntem'den boşalan sunucu koltuğunu ise Kocan Kadar Konuş ve Organize İşler gibi sinema filmlerinde rol alan 37 yaşındaki Murat Yıldırım alacak.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması özellikle ilginç bilim ve teknoloji sorularıyla ve sosyal medyada dönen eğlenceli geyikleriyle bizi yakından ilgilendiriyor. :) Bakalım, yeni sunucuyla birlikte yarışma yine aynı düzenini sürdürebilecek mi?