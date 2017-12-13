  • She-Ra, Netflix-Dreamworks Ortaklığı ile Ekranlara Dönüyor!

Efsane Çizgi Karakter She-Ra, Netflix-Dreamworks Ortaklığı ile Ekranlara Dönüyor!

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Kadınların gücünün ve kardeşliğinin temsilcisi olan She-Ra, Dreamworks'un günümüze uyarlaması ile Netflix'te yeniden hayata dönüyor.

Efsanevi karakter He-Man’in kız kardeşi olan bir diğer efsanevi karakter She-Ra, Netflix ve Dreamworks Animation’ın ortak çalışması sonucunda önümüzdeki yıl animasyon dizisi olarak yeniden ekranlara dönüyor.
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Daha önce Eisner ödüllü Lumberjanes’le ortak yapımcı olan Noelle Stevenson'un sesi ile She-Ra’ya hayat vereceği dizi, 1985 yılındaki klasik kardeşlik serisine bir geri dönüş niteliğinde olacak.

Netflix ve Dreamworks yaptıkları açıklamada,1985 yılında bir kadın süper kahraman isteğini karşılamak için ortaya çıkan She-Ra’nın, Stevenson’un sesi ile günümüze uyarlanarak kadınların dostluğunu ve güçlenişini gösteren bir hikaye ile yeniden ekranlara döneceğini açıkladı.

1985 ile 1987 yılları arasında iki sezon yayınlanan She-Ra: Princess of Power, toplamda 93 bölüm sürmüştü. Dizinin üzerinden 30 yıllık bir süre geçmesine rağmen He-Man de kız kardeşi She-Ra da hafızalardaki yerini korumayı başardı.
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Siz eski efsanelerin günümüze uyarlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ‘efsane’ olarak adlandırılan karakterler yeni projelerle yeniden hayata geçirilmeli mi?

She-Ra'nın unutulmaz giriş sahnesini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://io9.gizmodo.com/she-ra-princess-of-power-is-making-a-comeback-on-netfl-1821228990
Etiketler: netflix, She-Ra
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