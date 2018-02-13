TRT 1 ekranlarında her gün yayınlanan Doktor Geldi isimli programda, teknoloji cağının en büyük efsanelerinden birisi konu edildi. Cep telefonlarının beynimizi ısıtıp ısıtmadıkları uzman isimler tarafından örneklerle açıklandı.

Artık hayatımızın büyük bir parçası haline gelen cep telefonları, evrenin en büyük gerçeklerinden birisi olan radyasyon yayıyorlar. Aslında temel olarak yeryüzündeki her elektronik cihaz radyasyon yayıyor. Ancak bu cihazlar arasında en çok yanımızda, cebimizde ve uzun süreler boyunca kulağımızda bulundurduğumuz şey cep telefonları. Haliyle sağlığımıza olan etkileri de büyük merak konusu.

TRT 1’in gündüz kuşağı arasında bulunan Doktor Geldi programında ise tam olarak bu konu işlendi ve merak edilen şeylere cevap verildi. Doç. Dr. Halit Yerebakan, son yıllarda dünya üzerindeki beyin tümörü vakalarının arttığını belirterek konuşmasına başladı. Yerebakan, bu artışın nedeni olarak, insanların cep telefonu kullanma alışkanlıklarına işaret etti.

Beynimiz neredeyse yanacak kadar ısınıyor:

Cep telefonlarıyla görüşme yaparken yaydıkları radyasyon miktarı, cebimizde durdukları anlarla farklı olurlar. Kablosuz iletişimin bir çıktısı olarak ses verisinin aktarımı sırasında cihazlar radyasyon yayarlar ve bu da doğrudan beynimizi ve baş bölgemizi hedef alır.

Yerebakan katıldığı programda şu açıklamayı yaparak durumu daha iyi özetliyor:

"Radyofrekans dalgalarının bir özelliği var. Suyu ısıtıyor. Bedenimizin çok büyük bir oranı su. Özel ısı haritaları geliştirildi. Termal kameralar sayesinde vücudunuzun ne kadar ısındığınızı görüyorsunuz. Baktığınız zaman yüz ısısı normal, şah damarın geçtiği yerde bir ısı artışı var. Kulağımızın hemen önünde yine bir ısı artışı var. Bir de frontal lob yani alnımızda bir ısı artışı görüyorsunuz. Telefonla konuştuktan 15 dakika sonra alınan bir ısı haritasında neredeyse bir yanık oluşmuş kadar ısı artışı olduğu görülüyor."

Telefon görüşmeleri sırasında cihazı kulağımıza götürmekten kaçınmak için kulaklık kullanabiliriz. Özellikle çocuk yaştaki kullanıcıların dikkat sınıfına dahil olduğunu vurgulayan Yerebakan, telefonla çok sık oynayan çocukların beynindeki ısı artışına da dikkat çekti. 10 yaşındaki bir çocuğun beynindeki ısı artışı neredeyse beyninin yarısını etkiliyor, 5 yaşındaki bir çocukta ise bu durum tüm beyne yayılıyor.

Tüm aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Yerebakan, cep telefonu kullanımını bilinçli şekilde gerçekleştirmek gerektiğini vurguluyor.