Efsane Disket Oyunlarını Android Telefonunuzda Oynayın

Bir neslin, bilgisayar derslerinde oynamaya başladığı ve belki de daha sonra hiçbir dönem aynı tadı alamadığı oyunlar artık Android telefonlarda da oynanabiliyor.

Wolfied, Lotus, Aladdin... Vaktinde disketlerde taşıdığımız muhteşem Dos oyunlardı bunlar. Bir MS-Dos penceresi açılır, kısa süre sonra hiç unutulmayacak maceralara atılırdık. Artık yapılan bir aparatla bu oyunlar telefonlarda da oynanabiliyor.

LGR isimli YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoda, disketin takıldığı aparat telefona bağlanıyor ve nostalji kuşağına adım atıyorsunuz.

Videodan da görebileceğiniz üzere süreç sadece Android için işliyor. Eğer ki bunca süreçle uğraşmak istemiyorsanız, buraya tıklayarak bilgisayarınız üzerinden de bu oyunlara erişebilirsiniz.