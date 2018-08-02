80'li ve 90'lı yılların en popüler dizilerinden biri olan ALF, yepyeni bölümleri ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

80'li ve 90'lı yıllarda, özellikle çocukların sevgilisi olan ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan bir diziydi ALF. Uzaylı ALF'in Tanner ailesi ile maceralarını konu alan bu dizi, Türkiye'de de çok sevilmiş ve milyonları ekranlara kilitlemişti.

Warner Bors, sevilen dizi ALF'in yakında ekranlara döneceğini duyurdu.

Peki ALF'in öyküsü nedir?

Melmac kuşağı gezegeni çevresinden gelen ALF, orta sınıf bir aile olan Tanner'larla beraber yaşamaya başlar. Kedilere olan iştahlı tutkusuyla bilinen ALF ve Tanner ailesinin maceraları, tüm dünyada yoğun ilgi görmüştü.

ALF ekranlara dönüyor!

1986-1990 yılları arasında çekilen ve Türkiye'de TRT ekranlarında yayınlanan ALF (Alien Life Form) karakterine; Türk sinema ve tiyatrosunun dev isimlerinden Müşfik Kenter, sesi ile hayat vermişti.

ALF'in yeni bölümlerinin yine Tom Patchett ve Paul Fusco tarafından kaleme alınacağı söylenirken, başka detay paylaşılmadı.

Bakalım ALF, 80 & 90'larda gördüğü ilgiyi tekrardan görebilecek mi?